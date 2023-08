Après son aventure au PSG, Lionel Messi s'est engagé, il y a quelques semaines, avec l'Inter Miami, où il retrouve Jordi Alba, son ancien coéquipier au Barça.

Mercato PSG : Pour Jordi Alba, Lionel Messi n'était pas heureux à Paris

À 36 ans, Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG, a quitté l'Europe pour vivre le rêve américain à l'Inter Miami. De l'autre côté de l'Atlantique, il retrouve plusieurs anciens de ses coéquipiers au FC Barcelone, notamment Sergio Busquets et Jordi Alba, avec qui il va tenter de faire passer un cap au club de David Beckham dans les prochaines années. Après deux saisons compliquées au Paris Saint-Germain, l'Argentin semble heureux d'avoir rallier les Etats-Unis cet été.

C'est en tout cas ce qu'explique Jordi Alba, qui affirme que Lionel Messi était loin d'être heureux au PSG durant son passage en France. « Il se sent soutenu, aimé et c'est la chose la plus importante, affirme le latéral gauche espagnol. Au PSG, il n'a pas passé un bon moment, mais il a retrouvé sa joie. Je le répète, aller à Miami, c'est un défi qui l'excite beaucoup personnellement et je le vois très heureux. »

Lionel Messi performe déjà aux Etats-Unis

Arrivé à la mi-juillet à l'Inter Miami, Lionel Messi semble avoir pris rapidement ses marques en Floride. Et pour preuve, alors que son club était dernier du championnat de MLS avant son arrivée, l'écurie de David Beckham vient d'enchaîner trois succès de suite en League Cup, la coupe nationale, alors que la Pulga affiche des statistiques impressionnantes. En seulement 3 matchs, l'Argentin a déjà inscrit 5 buts, et délivré 1 passe décisive, permettant à son équipe d'accéder aux huitièmes de finale de la compétition.

Une preuve que Lionel Messi se plaît aux Etats-Unis, dans sa nouvelle équipe, lui qui ne semblait pas vraiment être au meilleur de sa forme lors de ses derniers matchs de Ligue 1 avec le PSG. Un bonheur qui pourrait être renforcé, dans les prochains jours, par la possible arrivée de son ancien coéquipier au FC Barcelone, Luis Suarez, qui est également annoncé à l'Inter Miami.