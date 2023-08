Présent à Paris depuis jeudi, Ousmane Dembélé n’a pas encore passé sa visite médicale pour signer avec le PSG. Le Barça est mis en cause dans ce retard.

Mercato PSG : Le Barça traine avec les documents pour Ousmane Dembélé

Tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé va devoir encore patienter un peu. En effet, le quotidien L’Équipe révèle ce samedi que les dirigeants du FC Barcelone tardent à transmettre les documents nécessaires à leurs homologues parisiens pour finaliser le transfert de l’attaquant français, qui va donc devoir patienter. En attendant que le Barça ne se décide, la visite médicale de l’ancien milieu offensif du Stade Rennais a été décalée.

Pour autant, cela ne remet pas vraiment en cause le départ de Dembélé, qui a d’ores et déjà activé une clause dans son contrat lui permettant de quitter le Barça contre un chèque de 50 millions d'euros. « Le PSG a jusqu'à la fermeture du mercato pour finaliser l'opération », précise le journal sportif. Dembélé sous les couleurs parisiennes, ce n'est donc qu'une question de temps.

Ousmane Dembélé attendu à l’entraînement le lundi

À un an de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé a pris soin d’annoncer à la direction du FC Barcelone sa décision de rejoindre le Paris Saint-Germain. L’ancien ailier du Borussia Dortmund a communiqué cette décision à ses dirigeants avant le 1ᵉʳ aout, la condition pour que sa clause libératoire soit activée. D’ailleurs, l’entraîneur barcelonais Xavi Hernandez a confirmé le départ de son joueur, non sans regret.

« C'est très simple, il est venu me voir pour me dire qu'il avait une proposition du PSG et qu'il voulait partir. Il a parlé avec Luis Enrique, il a parlé à Nasser et avec les gens à Paris. Il a reçu une proposition contre laquelle on ne peut pas rivaliser », a indiqué le technicien catalan. À Paris, Luis Enrique espère disposer de Dembélé le plus rapidement possible afin de l’avoir à l’entraînement dès lundi.