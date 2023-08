Alors que son contrat se termine dans moins d'un an, Kylian Mbappé semble tout proche d'un départ, ce que ne désiraient pas les dirigeants du PSG.

Mercato PSG : Toutes les solutions ont été envisagées pour Kylian Mbappé

Le mercato avance, et le torchon continue de brûler ente Kylian Mbappé et le PSG. En effet, le joueur a refusé de prolonger au Paris Saint-Germain, et sera donc libre en juin prochain, si rien ne change. De leur côté, les dirigeants parisiens ont alors pris une décision radicale, mettre le natif de Bondy de côté, et avancer sur leur mercato comme si l'attaquant n'était plus là, en attendant que le Real Madrid se manifeste pour tenter de recruter le joueur contre une belle somme d'argent dès cet été.

Cependant, le PSG ne voulait pas en arriver là, et imaginait pouvoir convaincre Kylian Mbappé de prolonger dans le club de la capitale. Ainsi, Fabrizio Romano révèle que le Paris Saint-Germain et Nasser al-Khelaïfi auraient proposer un nouveau contrat à l'ancien joueur monégasque, incluant une clause, obligeant le club à vendre l'international français l'été prochain s'il désirait toujours quitter le club. Une offre, elle aussi, refusée par le capitaine des Bleus, qui semble jouer la montre dans ce dossier.

Le PSG sait que Kylian Mbappé ne veut que le Real Madrid

Alors que le PSG a tout tenté pour conserver Kylian Mbappé, tous les regards sont désormais tournés vers le Real Madrid, afin de savoir si les Merengues feront une offre dès cet été pour faire venir le Français. Pour le moment, aucune offre n'a été formulée par les Madrilènes, mais cela pourrait ne plus trop tarder. De son côté, le Paris Saint-Germain avance dans son mercato, et prépare la suite, en tentant de boucler, au plus vite, les arrivées de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos.

Le dossier Kylian Mbappé devrait donc animer les prochaines semaines de ce mercato estival, alors que le PSG attend que le Real Madrid se manifeste, dans l'espoir de récupérer un joli chèque dès cet été.