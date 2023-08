Marcelino Garcia Toral, plus connu sous le nom de Marcelino, est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille (OM). Né le 14 août 1965 en Espagne, Marcelino a une riche expérience en tant qu'entraîneur de football professionnel. Avant de rejoindre l'OM, il a récemment exercé ses fonctions à l'Athletic Bilbao.

Les faits qui ont convaincu les dirigeants de l'OM

Marcelino est reconnu pour son expertise tactique et son approche axée sur la discipline et l'intensité sur le terrain. En tant qu'entraîneur, sa spécialité réside dans le développement de solides défenses et dans la mise en place d'un jeu fluide et offensif. Il est également apprécié pour sa capacité à motiver ses joueurs et à les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes lors des matchs difficiles qui semblent perdus d'avance.

Tout au long de sa carrière d'entraîneur, Marcelino a remporté plusieurs titres, notamment des trophées nationaux et des succès en coupe. Au début de sa carrière au CD Lealtad, en 1997, il a obtenu la montée en 4e division avec le club de Villaviciosa. Arrivée beaucoup plus tard à la tête du Recreativo de Huelva qu'il a entraîné de 2005-2007, celui qui avait entre-temps coaché le Sporting Gijón B puis l'équipe première a obtenu la promotion en Ligue 1.

Marcelino a fait monter des équipes en divisions supérieures par 7 fois

Mais après ces succès, l'entraîneur, ancien milieu de terrain, a débarqué sur le banc du Racing de Santander (2007-2008) qu'il qualifiera pour la Coupe de l'UEFA pour la toute première fois de son histoire. En plus de ce fait marquant, il arrive également à envoyer l'équipe en demi-finales de la Coupe du Roi, basculement immédiat du coach dans la cour des grands entraîneurs espagnols.

Marcelino a aussi fait remonter le Real Saragosse en Liga en 2009 avant de réaliser le même exploit avec Villarreal CF, sa 7eme montée en division supérieure avec un club de football. Sur le banc de FC Valence, il remporte la huitième Coupe d'Espagne face au FC Barcelone. L'ancien milieu de terrain d'Elche va aussi remporter une Supercoupe d’Espagne en éliminant le Real Madrid 2-1 avant de battre le FC Barcelone en finale.

Les supporters de l'OM ont hâte de voir les stratégies de Marcelino en action sur le terrain, et beaucoup espèrent que son arrivée insufflera une nouvelle énergie à l'équipe. Avec son expérience et son savoir-faire, Marcelino est déterminé à faire progresser le club vers de nouvelles hauteurs et à conquérir de nouveaux titres pour les fidèles supporters de l'Olympique de Marseille.