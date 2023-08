Alors que les discussions se poursuivent entre le Stade Rennais et l'AS Roma, le pire est annoncé en Italie pour Nemanja Matic.

Mercato Stade Rennais : Nemanja Matic pourrait rester à l'AS Roma

Le dossier Nemanja Matic n'a pas fini de faire parler de lui, mais la tournure qu'il prend ce jeudi ne va pas vraiment dans le sens du Stade Rennais. Si les discussions entre les deux clubs sont entamées depuis plusieurs jours, l'AS Roma attend une offre assez conséquente, bien loin des 3 millions d'euros proposés par les dirigeants bretons en début de semaine.

Et selon les informations révélées par la presse italienne ces dernières heures, la possibilité de voir Nemanja Matic rejoindre la Bretagne s'éloigne de plus en plus. La Gazzetta dello Sport indique que le milieu serbe aurait pris conscience de la volonté de l'AS Roma à ne pas céder à une offre inférieure à 8 millions d'euros. Il Messaggero précise à son tour que le joueur serait revenu sur sa décision de quitter l'Italie.

Olivier Cloarec continue d'insister malgré tout

Il en fait presque une affaire personnelle, et a bien l'intention de sortir vainqueur de ce duel avec les dirigeants romains. Malgré les annonces récentes de la presse italienne, Ouest-France affirme qu'Olivier Cloarec continue de discuter avec l'AS Roma pour tenter de faire venir Nemanja Matic. Le président du Stade Rennais a fait du milieu serbe une véritable priorité, et voudrait même boucler l'afaire avant le week-end. Difficile donc de savoir ce qui se passera réellement dans les jours à venir, mais le SRFC ne compte pas baisser les bras aussi facilement.