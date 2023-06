Le mercato du Stade Rennais est lancé. Après avoir acté le départ de son capitaine Hamari Traoré, Olivier Cloarec a confirmé deux pistes chaudes.

Mercato Stade Rennais : Les négociations se poursuivent pour Enzo Le Fée

Si plusieurs départs ont été actés par le Stade Rennais depuis le début du mercato estival, comme Hamari Traoré qui a pris la direction de la Real Sociedad ou encore Serhou Guirassy et Loïc Badé, la fenêtre des arrivées est pour l'instant fermée. Ceci dit la direction du SRFC ne reste pas les bras ballants et a déjà posé plusieurs options sur la table des négociations.

Parmi les cibles du Stade Rennais, figure deux priorités : Enzo Le Fée et Ludovic Blas. Le milieu du FC Lorient a d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre l'équipe de Bruno Genesio dès cet été. Cependant, les deux clubs ne sont pas encore mis d'accord sur le montant de la transaction. Les dirgeants du FC Lorient ne céderont pas leur atout offensif pour moins de 25 millions d’euros. Lui qui a disputé 35 matches cette saison, inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives sous le maillot lorientais.

Olivier Cloarec confirme un intérêt pour Le Fée et Blas

Autre cible du Stade Rennais, dévoilée il y a deux jours par RMC Sport, celle menant à Ludovic Blas. La direction Rouge et Noir aurait en effet pris contact avec les dirigeants du FC Nantes pour faire venir le milieu sous contrat jusqu'en juin 2024. L'ancien joueur de Guingamp n'a aucune envie de prolonger avec les Canaris, et un départ cet été est impératif pour éviter qu'il soit libre la saison prochaine. Le SRFC n'a transmis aucune offre pour le moment au FC Nantes, sachant que Ludovic Blas ne partira en dessous de 15 millions d'euros.

Interrogé au micro de France Bleu Armorique, le président du Stade Rennais, Olivier Cloarec, a bien confirmé un intérêt pour les deux milieux offensifs. "Blas et Le Fée sont des joueurs que l’on suit depuis longtemps et qui conviendraient parfaitement à l’équipe. Mais pour l’instant il n’y a rien de fait. Ils font partie de la liste, oui", a-t-il souligné.