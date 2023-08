À l'occasion du match entre le RC Strasbourg et l'OL dimanche soir à la Meinau pour la 1ère journée de Ligue 1, un taulier du RCSA sera absent.

RC Strasbourg : Habib Diarra suspendu face à l'OL

Déjà un premier coup dur pour Patrick Vieira pour la première journée de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et l'OL. Suite à une accumulation de cartons jaunes en l'espace de 10 rencontres, Habib Diarra ne sera pas de la partie à la Meinau pour aider ses coéquipiers à prendre les trois points face aux Gones.

La saison dernière, le jeune milieu de terrain de 19 ans s'est révélé tout au long de la saison, et a participé à 29 rencontres de championnat pour un total de 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Plusieurs clubs de Ligue 1, notamment le Stade Rennais et le RC Lens, se sont renseignés sur son profil cet été, mais Habib Diarra devrait finalement poursuivre en Alsace.

L'OL également privé d'Anthony Lopes

Il n'y a pas que le RC Strasbourg qui devra composer sans l'un de ses éléments majeurs dimanche soir à la Meinau. Laurent Blanc ne pourra pas compter sur la présence de son capitaine Anthony Lopes. Le portier lyonnais a reçu un choc violent au visage samedi dernier lors du dernier match de préparation des Gones face à Crystal Palace (2-0), et a dû déclarer forfait pour le déplacement à Strasbourg.

Castello Lukeba, attendu à Leipzig ce jeudi, sera lui aussi absent. C'est donc un Olympique Lyonnais considérablement amoindri qui va se présenter dimanche soir en Alsace, avec l'obligation de faire un résultat après une préparation très insuffisante.