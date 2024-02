Mercato Strasbourg : La décision du club tombe pour Patrick Vieira

Après la nouvelle défaite du RC Strasbourg en Ligue 1, samedi contre le Stade Brestois, la direction du club alsacien a pris une décision mercato pour Patrick Vieira.

Mercato : Patrick Vieira connaît son sort à Strasbourg

Tout va mal au RC Strasbourg cette saison. Le club traverse une crise de résultats et Patrick Vieira peine à trouver une solution pour redresser la barre. Les Strasbourgeois ont été largement battus à domicile ce weekend par le Stade Brestois (0-3), à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, ce qui plonge la direction dans des calculs mercato pour trouver les bons hommes.

Suite à ces résultats décevants, le sort de Vieira est sur toutes les lèvres, certains annonçant déjà le licenciement du technicien français pourrait intervenir avant le mercato estival. Mais les dirigeants du RC Strasbourg ne voient pas les choses de la même manière concernant l’avenir du coach de 47 ans. En effet, selon des sources proches du club alsacien, le président Marc Keller aurait décidé de maintenir l’ancien milieu de terrain d’Arsenal à son poste jusqu’à la fin de la saison.

Patrick Vieira sévèrement critiqué

Les supporters strasbourgeois sont en colère contre Patrick Vieira et ses joueurs. La nouvelle défaite face au Stade Brestois ce weekend, a suscité la colère du public. Les supporters ont notamment sifflé les joueurs avant de quitter le stade. En conférence de presse, Patrick Vieira a reconnu la mauvaise performance de l’équipe et a donné raison aux supporters.

« Le public a raison de siffler et de quitter le stade parce que la performance n’était pas à la hauteur. Il ne faut pas se le cacher, il faut assumer cette performance loin de nos espérances », a confié Vieira devant la presse. L’ancien joueur de l’équipe de France a tenté de justifier l’échec de son équipe. Selon lui, la pression pousse les joueurs à commettre des erreurs et à encaisser des buts. « Quand on est dans des moments fébriles, on commet des erreurs, on prend des buts et il y a le doute qui s’installe », a expliqué Vieira.