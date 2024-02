Le RC Strasbourg est en grande difficulté cette saison en Ligue 1. Après la lourde défaite face au Stade Brestois, Patrick Vieira est sous le feu des critiques.

Strasbourg défait à domicile

Le RC Strasbourg continue sa mauvaise série de résultats. Le club est aux abois cette saison en Ligue 1. Patrick Vieira et ses hommes pointent à la 13e place du championnat avec 25 points au compteur. Les Strasbourgeois ont encore essuyé une lourde défaite à domicile face au Stade Brestois (0-3) ce weekend, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1.

Cette quatrième défaite consécutive a provoqué l’ire des supporters, qui critiquent vertement la performance des joueurs de Patrick Vieira. Lors de ce choc, les supporters du RCS ont commencé ont sifflé les joueurs avant de quitter le stade de la Meinau.

Strasbourg en grande difficulté en Ligue 1

Après cette nouvelle défaite face à Brest, l’entraîneur du club alsacien a dit comprendre la réaction du public strasbourgeois. « Le public a raison de siffler et de quitter le stade parce que la performance n’était pas à la hauteur. Il ne faut pas se le cacher, il faut assumer cette performance loin de nos espérances », a déclaré Patrick Vieira en conférence de presse.

L’ancien international français trouve que quand on traverse une crise de résultats, on ne monte pas sur le terrain avec un bon état d’esprit. Sous l’effet de la pression, on perd rapidement le match.

« Quand on est dans des moments fébriles, on commet des erreurs, on prend des buts et il y a le doute qui s’installe », a ajouté l’ancien milieu de terrain d’Arsenal. Le RC Strasbourg affrontera l’Olympique Lyonnais ce mardi en quarts de finale de la Coupe de France.