Le technicien du RC Strasbourg, Patrick Vieira compte sur le retour de suspension de deux cadres pour battre l’Olympique lyonnais en Coupe de France.

Le RC Strasbourg veut arrêter la spirale des mauvais résultats ce mardi 27 février 2024, dans le cadre du match de Coupe de France contre l’OL. Patrick Vieira et ses hommes sont déterminés à infliger une défaite au Lyonnais pour pouvoir continuer l’aventure dans cette compétition.

En conférence de presse d’avant-match, Vieira a dévoilé sa stratégie pour faire face à l’OL. Il a indiqué que l’équipe a envie de rejoindre le dernier carré de la compétition. « On a beaucoup d’envie et de détermination. On sait que ça ne sera pas un match facile, mais on a des arguments. On fait beaucoup de cadeaux à l’adversaire. Il faut que l’on retrouve certaines valeurs », a déclaré le coach strasbourgeois.

Le club alsacien est solidaire et cherche à se qualifier pour les demi-finales. Strasbourg veut concentrer tous ses efforts vers cette Coupe de France pour tenter d’obtenir une place pour une aventure européenne la saison prochaine. Le RCSA a été solide lors des tours précédents. Les Strasbourgeois veulent jouer ce match à fond. « L’objectif est simple : se qualifier pour les demi-finales. On a envie de remettre les pendules à l’heure. On va affronter une équipe qui joue beaucoup mieux sur le plan collectif, qui a retrouvé certaines valeurs », a ajouté l’ancien international français.

Patrick Vieira enregistre deux renforts contre l’OL

Le RC Strasbourg enregistre deux renforts de taille avant ce choc en Coupe de France qui s’annonce décisif. Il s’agit de Thomas Delaine et Dilane Bakwa. Ils étaient suspendus face au Stade Brestois week-end dernier. Les Alsaciens ont été laminés (0-3).

Pour cette rencontre, Patrick Vieira a dévoilé la liste des joueurs retenus. On a : Matthieu Dreyer, Alexandre Pierre, Alaa Bellaarouch – Frédéric Guilbert, Thomas Delaine, Lucas Perrin, Saïdou Sow, Steven Baseya, Marvin Senaya, Ismaël Doukouré – Jessy Deminguet, Andrey Santos, Junior Mwanga, Habib Diarra, Ibrahima Sissoko, Rabby Nzingoula – Kévin Gameiro, Emanuel Emegha, Ângelo Gabriel, Dilane Bakwa, Mohamed Bechikh.