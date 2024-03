RC Strasbourg : Patrick Vieira annonce une pluie d’absences avant Monaco !

Le RC Strasbourg affronte l’AS Monaco dimanche 10 mars 2024, en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Patrick Vieira déplore plusieurs absences.

Le RC Strasbourg sans succès en Ligue 1 en 2024

Le RC Strasbourg est en grande difficulté cette saison en Ligue 1 et se dirige vers la zone rouge. Les hommes de Patrick Vieira n’ont glané le moindre succès en Ligue 1 depuis le début de l’année 2024. Les Alsaciens doivent retrousser leur manche lors des dernières journées pour éviter toute frayeur dans la lutte pour le maintien. Les Strasbourgeois pointent à la 12è place au classement avec seulement 4 points d’avance sur le barragiste.

Le Racing a aligné 4 défaites consécutives face au PSG (1-2), Lens (3-1), Lorient (3-1) et Brest (0-3) avant de mettre fin à cette mauvaise série de résultats le week-end dernier contre Montpellier (2-2). Cette rencontre face à l’AS Monaco sera difficile pour les Alsaciens. L’équipe monégasque est en forme et vise une place à l’Europe la saison prochaine.

Patrick Vieira privé de plusieurs cadres

L’effectif du RC Strasbourg est encore diminué contre Monaco. Patrick Vieira enregistre plusieurs forfaits. L’attaquant Moïse Sahi est touché aux adducteurs. Le coach français ne pourra pas compter sur le défenseur Abakar Sylla, le milieu de terrain Jessy Deminguet. L’ailier Jérémy Sebas n’est pas apte pour disputer cette affiche, tout comme Karol Fila et Lebo Mothiba qui ont contracté des blessures au genou.