Élément indispensable du Real Madrid depuis plusieurs saisons, Thibaut Courtois a été victime d'une terrible blessure à l'entraînement.

Rupture du ligament croisé antérieur pour Thibaut Courtois

C'est une terrible nouvelle qui s'est abattue ce jeudi sur le Real Madrid. Durant la séance d'entraînement, Thibaut Courtois s'est gravement blessé au genou, et a dû quitter ses partenaires en larmes. Quelques instants plus tard, après de premiers examens réalisés, le club a publié un communiqué officiel pour informer que le gardien madrilène souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

"Suite aux examens effectués sur notre joueur Thibaut Courtois, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur sera opéré dans les prochains jours." Un immense coup dur pour Carlo Ancelotti qui va devoir se passer des services de son joueur pendant de nombreux mois. Pour rappel, le Real Madrid démarre sa saison samedi avec un déplacement à Bilbao pour la 1ère journée de Liga.

Mercato Real Madrid : Florentino Pérez veut recruter un gardien

À moins de trois semaines de la fin du mercato estival, et à deux jours de la reprise du championnat, la blessure de Thibaut Courtois tombe évidemment très mal pour le Real Madrid. Toutefois, Florentino Pérez ne compte pas rester les bras croisés, et veut rapidement trouver une solution. D'après les informations divulguées par le journaliste Miguel Angel Diaz, le président madrilène aurait d'ores et déjà annoncé à ses dirigeants qu'il fallait recruter un gardien de toute urgence avant la fermeture du marché des transferts.

Étant donné que les Merengues n'ont pas été très actifs cet été, l'enveloppe devrait être assez conséquente pour permettre au club de se trouver un portier à la hauteur des ambitions du Real Madrid cette saison. Pour le moment, aucun nom n'a filtré, mais cela devrait rapidement s'accélérer dans les prochaines heures.