Très actif sur ce mercato d’été avec neuf signatures déjà enregistrées, le PSG vient d’annoncer une belle opération qui permet d’empocher 15M€.

Mercato PSG : Le Paris SG annonce la signature d’un nouveau partenariat

À la veille de lancer officiellement sa nouvelle saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi la signature d'un nouveau partenariat avec Yassir, la Super-App offrant des services à la demande et de paiements en Afrique du Nord. « Le Paris Saint-Germain et Yassir, la Super-App offrant des services à la demande et de paiements en Afrique du Nord, annoncent la signature d’un partenariat global pour trois saisons dans le but de développer la marque Yassir à l’international », écrit le club de la capitale française sur son site internet.

Durant trois saisons, la plus grande entreprise de services à la demande et de paiements en Afrique du Nord bénéficiera d’une visibilité unique grâce à l’appui du Paris Saint-Germain. Parmi les droits acquis, Yassir inscrira son nom sur les LED de l’enceinte mythique du Parc des Princes et aura l’opportunité de s’adresser en direct aux 200 millions de followers du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux, l’une des communautés les plus importantes du sport mondial, pour séduire de nouveaux clients à travers des campagnes innovantes.

« Yassir est la plus grande entreprise de services à la demande et de paiements en Afrique du Nord. En cinq ans, nous nous sommes implantés dans sept pays et plus de cinquante villes à travers le monde. Nous sommes convaincus que notre alliance avec le Paris Saint-Germain, un club français devenu une marque planétaire, nous permettra d’étendre notre terrain de jeu et d'investir d’autres marchés régionaux, continentaux et mondiaux. Nous sommes impatients de faire vivre à nos fidèles clients une expérience unique aux couleurs du Paris Saint-Germain », s’est notamment réjoui Noureddine Tayebi, Fondateur et directeur général de Yassir. Une signature qui rapportera une belle somme aux Rouge et Bleu.

Un nouveau contrat juteux pour le Paris SG

Avec Yassir, le Paris Saint-Germain s’offre son deuxième sponsor signé cet été après Brillantcrypto, une société japonaise qui commercialise un jeu mobile durable. D’après les renseignements recueillis par le journal L’Équipe, ce partenariat permettra au club du président Nasser Al-Khelaïfi d'empocher un chèque de 5 millions d'euros annuels, soit au total 15 millions d’euros. D’où la joie de Marc Armstrong, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec une entreprise qui partage notre philosophie. Yassir et le Paris Saint-Germain cherchent tous deux à explorer de nouveaux horizons, déterminés à repousser les frontières du possible afin de continuer à enrichir l’expérience de nos clients et supporters », a déclaré le dirigeant parisien. Pour marquer cette collaboration, le PSG et Yassir vont créer des offres et expériences uniques à destination des 8 millions d’utilisateurs que compte la Super-App Yassir à travers le globe et dans le but d’en acquérir et fidéliser de nouveaux supporters.