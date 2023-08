Pour sa première conférence de presse d’avant-match, le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est complètement enflammé pour un prodige français.

Mercato PSG : Warren Zaïre-Emery a convaincu Luis Enrique

Promis à un brillant avenir, Warren Zaïre-Emery pourrait bien s'imposer sur le long terme au Paris Saint-Germain. Lancé par Christophe Galtier la saison passée, le crack de 17 ans pourrait en effet avoir un rôle plus important sous les ordres de Luis Enrique. D'ailleurs, le nouveau coach du club de la capitale est déjà sous le charme de son jeune milieu de terrain.

« J’ai l'habitude de ne pas dire qui sera titulaire, pour le match du lendemain, mais Warren est un joueur que j'aime, il est très intelligent, fort techniquement et on fera au mieux pour mettre les jeunes dans les meilleures dispositions », a déclaré le technicien espagnol ce vendredi après-midi. Et cela tombe bien puisque le principal concerné nourrit d’énormes ambitions avec son club formateur.

Warren Zaïre-Emery rêve de faire toute sa carrière au Paris SG

Auteur de 31 matches avec l'équipe première du Paris Saint-Germain, avec notamment deux buts en Ligue 1, Warren Zaïre-Emery est aujourd’hui considéré comme un membre à part entière de l'effectif des Rouge et Bleu. Patient, l’international français des moins de 19 ans s'est imposé comme un patron au milieu de terrain et ses performances ont attiré l’attention de Luis Enrique. Retenu par ses dirigeants malgré l'intérêt du Borussia Dortmund et de Manchester City, le coéquipier de Neymar rêve de s’imposer sur la durée au PSG, où il rêve de faire toute sa carrière.

« Je suis un gamin d’Île-de-France, né à Montreuil, j’ai toujours aimé le PSG. Après mon départ d’Aubervilliers, j’ai toujours joué pour ce club. J’y suis arrivé très jeune et suis passé par toutes les cases : l’association, la préformation, le centre, maintenant le groupe pro. J’espère que ça va durer. Faire toute ma carrière sous ce maillot, c’est un rêve. J’espère l’accomplir », a déclaré le jeune compatriote de Kylian Mbappé dans un entretien accordé au quotidien régional Le Parisien.

Des mots forts qui devraient réjouir les supporters du PSG, qui veulent désormais voir des joueurs déterminés sous leurs couleurs. Alors que Marco Verratti pourrait quitter le club cet été, le Titi, dont le contrat court jusqu’en juin 2025, pourrait effectivement changer de dimension cet exercice 2023-2024.