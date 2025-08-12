Mercato : Gianluigi Donnarumma annonce son départ du PSG !

Il n’y aura pas de feuilleton Gianluigi Donnarumma au PSG. Écarté par Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, mercredi, le gardien de but italien a fait ses adieux aux supporters parisiens ce mardi soir.

Mercato : Gianluigi Donnarumma fait ses adieux au PSG

Ce mardi, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont envolés pour Udine pour disputer la finale de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, mercredi soir. Pas retenu dans le groupe de Luis Enrique et poussé vers la sortie avec la récente arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est resté à Paris. Le portier de 26 ans s’est même rendu au Campus PSG, à Poissy, mais a refusé de s’entraîner avec les lofteurs.

Dans un message déchirant publié sur son compte Instagram, l’ancien portier de l’AC Milan s’est adressé aux supporters parisiens. À un an de la fin de son contrat et refusant de prolonger aux conditions fixées par le club, Donnarumma a clairement laissé entendre qu’il pourrait être en train de passer ses derniers jours dans la capitale française.

« Aux supporters parisiens, dès mon arrivée, j’ai tout donné – sur le terrain et en dehors – pour gagner ma place et défendre l’objectif du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe et contribuer au succès de l’équipe. Je suis déçu et découragé. J’espère avoir l’occasion de regarder les supporters du Parc des Princes dans les yeux une dernière fois et de leur dire au revoir comme il se doit.

Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent beaucoup pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes ces émotions, de ces nuits magiques et de vous, qui m’avez fait me sentir chez moi. À mes coéquipiers – ma deuxième famille – merci pour chaque bataille, chaque rire, chaque moment partagé.

Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci, Paris », a notamment écrit le dernier rempart de la Squadra Azzurra. Selon les dernières nouvelles, Donnarumma se rapprocherait d’un accord avec Manchester City pour remplacer Ederson, en partance pour Galatasaray.