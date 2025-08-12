ASSE : Inquiétude à Saint-Etienne avant Rodez AF

Alors que l’ASSE affronte Rodez AF dans quatre jours, plusieurs Verts sont toujours absents et probablement indisponibles lors de la 2e journée de Ligue 2.

Saint-Etienne a affronté Laval avec plusieurs absents

L’ASSE comptait plusieurs joueurs indisponibles à Laval, lors de la première journée de Ligue 2, disputé au stade Francis Le Basser, samedi dernier. Lucas Stassin, Djylian N’Guessan, Mahmoud Jaber, Maxime Bernauer et Benjamin Bouchouari étaient tous absents contre le Stade Lavallois lors du top départ du championnat.

Certains étaient blessés et d’autres encore en reprise. Ecartés du groupe professionnel, dans l’attente de leur transfert, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ne figuraient évidemment pas parmi les Verts convoqués en Mayenne.

Trois jours après le match nul contre le Laval (3-3), l’AS Saint-Etienne n’est pas certaine de récupérer tous les joueurs blessés pour affronter Rodez AF, le samedi 16 août (à 20h) au stade Geoffroy-Guichard. Selon les informations d’Evect, quelques joueurs manquaient encore à l’appel lors de la séance d’entraînement de ce mardi.

Bernauer absent, Tardieu en salle, N’Guessan et Jaber en marge du collectif

Florian Tardieu s’est entraîné en salle, mais rien de grave pour le milieu de terrain des Verts, à en croire le média spécialisé. En revanche, Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika, Yvann Maçon, Maxime Bernauer étaient absents à la séance d’entraînement de ce jour. Idem pour Pierre Ekwah qui est toujours absent dans le Forez.

D’après la source, Djylian N’Guessan et Mahmoud Jaber se sont entraînés à l’écart du collectif sous la supervision du staff médical. Toujours en attente de son passeport avant d’être enregistré officiellement comme un joueur de l’ASSE, Joshua Duffus manquait aussi à l’appel, d’après En Vert Et Contre Tous.

ASSE : Stassin en forme, il est parti pour postuler contre Rodez

Quant à Lucas Stassin, il a participé à l’intégralité de l’entraînement avec le groupe d’Eirik Horneland. À en croire le média, le buteur de l’ASSE semblait en bonne forme. Dernière recrue en date des Verts, Strahinja Stojkovic a participé à sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.

Arrivé de l’Etoile Rouge de Belgrade en Serbie, la semaine dernière, il semblait affûté selon les indiscrétions de la même source. En conclusion, si Lucas Stassin est plus proche de figurer dans le groupe contre Rodez, ce n’est pas encore le cas des autres Stéphanois sur le flanc.