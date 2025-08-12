Mercato FC Nantes : Un défenseur international Allemand visé

Afficher l’index Masquer l’index
Le FC Nantes s’est positionné sur un défenseur central évoluant en Premier League et doit affronter une forte concurrence sur la piste.
Mercato : Le FC Nantes fonce sur Bella-Kotchap de Southampton
À quelques jours du début de la Ligue 1, le FC Nantes cherche un défenseur central pour se renforcer. Il a coché le nom d’Armel Bella-Kotchap de Southampton, selon les informations de L’Équipe. La direction des Canaris a en effet a retenu le profil du natif pour prendre la place d’Uros Radakovic dont le club souhaite se séparer.
Pour se donner les moyens d’obtenir le transfert de l’international Allemand, le FCN songerait à un prêt assorti d’une option d’achat, à en croire le quotidien sportif. Néanmoins, le président Waldemar Kita doit se retrousser les manches, car il y a une forte concurrence sur la piste menant vers l’imposant arrière des Saints (1,90 m). Pour rappel, ce dernier est évalué à 9 millions d’euros et son contrat prend fin en juin 2026.
Qui est Armel Bella-Kotchap ?
Armel Bella-Kotchap est natif de Paris, mais il a fait toute sa formation en Allemagne entre 2005 et 2019. Son denier club formateur est le VfL Bochum. C’est également avec le club de la Ruhr qu’il a fait ses débuts professionnels en deuxième division (2. Bundesliga) entre 2019 et 2021. Le joueur de 23 ans a disputé ensuite la Bundesliga lors de la saison 2021-2022, avant de rejoindre Southampton en juin 2022 pour 4 saisons.
Cependant, il avait été prêté au PSV Eindhoven lors de l’exercice 2023-2024. Grâce à ses débuts prometteurs à Southampton, Armel Bella-Kotchap avait validé deux sélections avec la Nationalmannschaft en septembre puis en novembre 2022. Ce fut le couronnement, car il avait évolué avec les sélections U18, U19, U20 et U21.À voirASSE : Inquiétude à Saint-Etienne avant Rodez AF
Le défenseur convoité par le FC Nantes totalise 22 matchs en Bundesliga, 44 en 2. Bundesliga, 28 en Premier League, 4 en Eredivisie avec le PSV, dont 2 en Ligue des champions. Fort de son expérience du haut niveau, Armel Bella-Kotchap serait un renfort de taille dans l’équipe du nouvel entraîneur Luis Castro.