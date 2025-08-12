Mercato OL : Un milieu offensif renforce Lyon (Officiel)

L’OL vient de réaliser un nouveau transfert, le cinquième de Michele Kang, la nouvelle présidente du club rhodanien.

Mercato : Adam Karabec prêté à l’OL avec option d’achat

Un nouveau milieu offensif est arrivé en renfort à l’OL. Dans un communiqué officiel, le club de Michele Kang a officialisé la signature d’Adam Karabec, en provenance du Sparta Prague. Il est effet prêté à Lyon pour une saison jusqu’en juin 2026, mais son prêt payant est assorti d’une option d’achat.

« L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée d’Adam Karabec, dans le cadre d’un prêt payant de 0,3 M€. Ce prêt s’accompagne d’une option d’achat fixée à 3,5 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 0,8 M€, ainsi qu’un intéressement complémentaire de 15 % sur une éventuelle revente future », a précisé le club dans son communiqué.

Lyon se réjouit de pouvoir compter sur les services de l’international Espoirs tchèque de 22 ans.

« L’OL est heureux d’accueillir Adam Karabec, dont les qualités physiques et techniques viendront renforcer l’équipe pour soutenir pleinement ses ambitions en Ligue 1 et en Europa League », s’est félicité le club.

Le nouveau joueur des Gones va découvrir un troisième championnat. En dehors de son pays natal, il a évolué en Allemagne sous les couleurs de Hambourg SV. Le natif de Prague était prêté au club allemand la saison dernière, en Bundesliga 2. Il a donc contribué au retour du club dans l’élite, car il avait été auteur de 3 buts et 7 passes décisives en 31 matchs disputés.

Pour rappel, Adam Karabec est la 5e recrue estivale de l’Olympique Lyonnais. Il débarque à la suite d’Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Tyler Morton et Pavel Sulc.