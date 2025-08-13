Mercato PSG : Donnarumma, le vestiaire prend position !

Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG durant ce mercato a été confirmé par Luis Enrique. Si la décision du coach espagnol suscite débats, les cadres du vestiaire, Nuno Mendes et Marquinhos, ont réagi avec sobriété.

Mercato PSG : Donnarumma, Luis Enrique assume un choix fort

En conférence de presse, Luis Enrique a clarifié sa position : Gianluigi Donnarumma ne fera pas partie de son projet pour la saison à venir. « Ce sont des décisions difficiles, mais j’assume la responsabilité du choix qui a été fait. S’ils étaient faciles à prendre, n’importe qui les prendrait. Ils ont à voir avec le profil de gardien de but dont mon équipe a besoin », a expliqué l’Espagnol dans la presse italienne.

Une annonce qui marque la fin de l’aventure parisienne pour l’international italien, vainqueur de l’Euro 2021, et qui ouvre un nouveau chapitre dans la hiérarchie des gardiens du PSG.

Nuno Mendes et Marquinhos respectent le choix du club

Interrogés à leur tour, les deux cadres du vestiaire ont réagi avec respect. Nuno Mendes a rappelé la ligne de conduite du groupe : « C’est le choix du coach, on fait notre travail et s’entraîne… Le coach choisit les joueurs qui sont prêts pour le match selon lui », a confié le Portugais. De son côté, Marquinhos a livré un hommage appuyé à son coéquipier.

« C’était un grand joueur pour nous… une grande personne et un grand homme. Le football est comme ça, parfois on ne peut pas en faire trop », a-t-il indiqué. Fidèle à son expérience, le capitaine brésilien a relativisé : « Je suis ici depuis 12/13 ans et j’ai vécu beaucoup de moments comme celui-ci : des amis qui arrivent et des amis qui partent. »