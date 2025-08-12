SRFC-OM : La LFP fait un choix fort, Marseille en confiance

Pour diriger le choc tant Stade Rennais-OM, la LFP a désigné Jérémie Pignard. Cette décision renforce l’optimisme des supporters marseillais en raison des statistiques positives de l’arbitre français avec leur club.

SRFC – OM : Jérémie Pignard, un arbitre qui sourit souvent à Marseille

Ce vendredi soir, le Roazhon Park accueille le choc Stade Rennais-Marseille. La LFP a même désigné Jérémie Pignard pour arbitrer ce match de la première journée de Ligue 1. Ce choix est plutôt une bonne nouvelle pour les supporters phocéens. Car les statistiques sont en faveur de l’OM lorsqu’il est au sifflet.

En effet, l’historique de Jérémie Pignard avec l’OM est très positif. Sur les 15 matchs qu’il a arbitrés, le club phocéen n’a perdu que trois fois. La saison dernière, il a officié lors d’une victoire 4-2 de l’OM… face au SRFC. Ce bilan est encourageant pour les Marseillais. Ceux-ci devront néanmoins se méfier des Bretons.

L’entraîneur Habib Beye et ses troupes n’ont pas l’intention de se laisser faire à domicile. Même si leur bilan est moins glorieux. Ils comptent 3 défaites en 9 rencontres arbitrées par Jérémie Pignard. Les fans du SRFC peuvent tout de même se rassurer en se souvenant que Pignard était au sifflet lors de leur victoire en Coupe de France en 2024, face à… l’OM. Le match de ce vendredi promet donc d’être un grand spectacle.