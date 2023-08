Pour la reprise du championnat, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a décidé de se passer de Neymar pour la réception du FC Lorient. Le joueur a réagi.

Mercato PSG : Neymar poussé vers la sortie par le Paris SG

Le Paris Saint-Germain accueille ce samedi soir (21 heures) le FC Lorient pour le compte de la première journée de Ligue 1. Décisif lors du dernier match de la tournée estivale en Corée du Sud, Neymar ne fait pas partie du groupe de Luis Enrique qui va affronter les Merlus. Victime d'un « syndrome viral » et resté en salle ce vendredi, le milieu offensif de 31 ans ne sera donc pas au Parc des Princes avec ses coéquipiers pour cette reprise. Mais selon certaines sources proches du club de la capitale, la raison officielle de l’absence de Neymar semble moins convaincante, puisque le successeur de Christophe Galtier a également décidé de se passer de Marco Verratti pour cette rencontre.

D’après Le Parisien, L’Équipe et plusieurs autres médias, les deux joueurs sont poussés vers la sortie par les dirigeants parisiens. En effet, par la voix de son entraîneur Luis Enrique, et celle de Luis Campos, conseiller sportif, le champion de France aurait annoncé mercredi à plusieurs joueurs, Neymar et Verratti, qu'il ne compterait pas sur eux cette saison. Après la publication du groupe pour le match contre le FC Lorient, l’ancien joueur du FC Barcelone a livré un message troublant sur les réseaux sociaux.

Neymar lance un message mystérieux sur son avenir au PSG

Très actif durant ce mercato estival, avec notamment dix recrues déjà enregistrées, le Paris Saint-Germain semble déterminé à tourner la page de MNM. Après le départ de Lionel Messi à l’Inter Miami, Kylian Mbappé et Neymar pourraient à leur tour quitter les rangs des Rouge et Bleu d’ici le 31 août prochain. Désormais mise à l’écart de l’équipe première, la star brésilienne a posté une vidéo sur son compte Instagram.

Dans ce club, le numéro 10 parisien se trouve dans la salle de musculation du club avec en fond sonore la musique de la chanson « Three Little Birds » de Bob Marley avec des paroles fortes : « Ne t’inquiète pas, car chaque petite chose va bien se passer. » Reste maintenant à savoir comment va se terminer le feuilleton Neymar. Aux dernières nouvelles, La Gazzetta dello Sport, le compatriote de Marquinhos aurait pris la résolution de quitter le PSG et aucun retour en arrière ne serait possible. En priorité, il aimerait retourner au Barça.