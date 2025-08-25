Mercato PSG : Campos fonce sur une sensation espagnole

Deux géants européens, le PSG et Manchester City, surveillent le même profil. Un crack espagnol attise les convoitises des deux clubs.

Mercato : le PSG et Manchester City lutte pour un crack espagnol

Rude concurrence pour une pépite en Espagne. Le PSG et Manchester City ont jeté leur dévolu sur la même pépite. Le joueur en question, Yeremay Hernandez, attire les regards. Âgé de 22 ans, l’Espagnol appartient encore au Deportivo La Corogne. Il joue sur l’aile gauche, parfois sur la droite. Polyvalence précieuse. Son contrat est long, jusqu’en 2030. Sa clause est fixée à 60 millions d’euros.

Le média espagnol Fichajes a révélé l’information. Les deux géants européens surveillent de près ce dossier. Paris Saint-Germain d’un côté. Manchester City de l’autre. Aucun ne veut laisser filer un tel profil. Yeremay n’est pas un inconnu. Le joueur a débuté sa formation à Las Palmas, et au fil du temps s’est imposé comme l’une des sensations de la deuxième division. La saison dernière, ses statistiques sont impressionnantes : 15 buts, 5 passes décisives, 39 matchs disputés. Des chiffres solides, qui expliquent l’intérêt.

Pour l’Espagne, Hernandez représente aussi l’avenir. International Espoirs, il incarne la nouvelle génération. Rapide, percutant, décisif. Son style séduit déjà les recruteurs. Le mercato entre dans sa phase finale. Chaque jour compte. Le PSG veut renforcer ses ailes. City cherche aussi de la puissance offensive. Un duel s’annonce. Le vainqueur pourrait s’offrir l’une des révélations de Deportivo La Corogne.