Mercato OM : Rabiot parti pour rester, voici la vraie raison

Alors que le départ d’Adrien Rabiot de l’OM semblait acté après son altercation avec Jonathan Rowe, il pourrait finalement rester à Marseille. Un choix qui semble s’imposer à Roberto De Zerbi et sa direction.

Mercato OM : Rabiot, une altercation qui a tout bouleversé

La soirée à Rennes a laissé des traces. Après la défaite, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire du Roazhon Park. Une scène de chaos qui a poussé Pablo Longoria et Medhi Benatia à envisager une double sanction radicale : le départ des deux joueurs. Si Rowe a pris la direction de Bologne, Rabiot, lui, est toujours là. Et contre toute attente, il pourrait même bénéficier d’une seconde chance.

Lire aussi : Mercato OM : Revirement spectaculaire pour Adrien Rabiot ?

Roberto De Zerbi, en conférence de presse, a ouvert une porte inattendue : « En ce qui concerne Rabiot, je n’ai pas encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir je l’ai (…) Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose (…) Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. Pas pour le joueur, mais pour la personne qu’il est. » Un discours fort, presque paternaliste, qui révèle la volonté du coach italien de protéger son vestiaire.

Adrien Rabiot, un joueur irremplaçable ?

Si l’état-major marseillais semble tenté par une séparation, certains estiment qu’un départ serait une grave erreur. À commencer par Rio Mavuba, ancien international français, qui a livré son analyse sur TF1 : « À partir du moment où il s’est excusé (…) oui, il peut rester à l’OM. Et surtout, à si peu de temps de la fin du mercato, trouver un joueur de ce calibre-là, c’est impossible », a-t-il confi ».

À voir

Mercato PSG : Cet indésirable refuse le jackpot pour une promesse

Lire aussi : INFO Mercato : Après la bagarre, Jonathan Rowe quitte l’OM !

L’argument est implacable. L’OM joue la Ligue des champions, Rabiot est un cadre, et sa présence pourrait s’avérer décisive dans la quête de résultats. Sans oublier la perspective de la Coupe du monde, qui pousse le milieu tricolore à rester compétitif. Entre sanction disciplinaire et nécessité sportive, l’OM se retrouve face à un dilemme. Mais aujourd’hui, une chose est claire : Adrien Rabiot n’a jamais été aussi proche de… rester.