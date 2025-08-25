Mercato Foot : N’golo Kanté offert à deux clubs de Ligue 1 !

À 34 ans, N’golo Kanté pourrait bien faire son grand retour en France. Le champion du monde 2018 a été proposé à deux clubs de Ligue 1.

Mercato Foot : Vers un retour inattendu de N’golo Kanté en Ligue 1 ?

Parti à l’été 2023 tenter l’aventure en Arabie Saoudite, N’Golo Kanté sort de deux saisons solides avec Al-Ittihad, ponctuées d’un titre national aux côtés de Karim Benzema et sous les ordres de Laurent Blanc. Mais malgré son statut de taulier au milieu, le club saoudien semble aujourd’hui ouvert à son départ.

Toujours aussi infatigable malgré ses 34 ans, l’ancien de Chelsea pourrait donc boucler la boucle en retrouvant la Ligue 1, qu’il avait quittée en 2015. Et à voir l’enthousiasme que suscite son nom, même en fin de carrière, il reste une valeur sûre et un profil convoité.

Monaco et le Paris FC à l’affût

D’après Foot Mercato, deux clubs français ont été sollicités : l’AS Monaco et… le Paris FC. Du côté de la Principauté, l’idée d’associer Kanté à Paul Pogba, récemment arrivé, a de quoi faire saliver les supporters. Une paire qui rappellerait quelques beaux souvenirs des Bleus, entre récupération et puissance.

Le Paris FC, promu en Ligue 1, représente quant à lui une piste plus surprenante. Imaginer l’international français fouler la pelouse de Charléty a quelque chose d’irréel, mais le club francilien rêve d’attirer un nom qui ferait immédiatement briller son projet. Reste à savoir si l’opération est financièrement viable.