Stade Rennais : le roi du Roazhon Park vers l’Arabie ?

Un club saoudien veut piocher au Stade Rennais pendant ce mercato estival et s’attaque à un chouchou de Habib Beye.

Mercato Stade Rennais : Un crack du SRFC dans le viseur d’Al-Hilal

Le Stade Rennais est en danger pour l’une de ses pépites en pleine forme. Jérémy Jacquet attire les regards. À 20 ans seulement, le défenseur central incarne l’avenir du Stade Rennais. Son contrat court jusqu’en 2029, mais son nom circule déjà sur le marché. La fin du mercato pourrait lui réserver une surprise.

Arsenal observe. Le Real Madrid aussi. Les deux clubs suivent l’international Espoirs français de près. Mais une autre piste surgit. D’après Transferfeed, Al-Hilal serait prêt à passer à l’action. Le club saoudien aime son profil. Puissance, jeunesse, potentiel : les dirigeants sont convaincus. Jacquet n’a joué que deux matchs cette saison, et pourtant sa cote grimpe. Une offre de 35 millions d’euros pourrait rapidement arriver sur la table.

Mais tout indique que la direction du Stade Rennais va refuser d’acter le départ de son roc. Jérémy Jacquet entre pleinement dans les plans du technicien du club breton, Habib Beye. Le coach sénégalais l’utilise beaucoup. Son départ n’est donc pas à l’ordre du jour.