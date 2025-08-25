Mercato PSG : Cet indésirable refuse le jackpot pour une promesse

Le PSG espère encore boucler quelques départs d’ici la fin du mercato estival. L’un des dossiers les plus brûlants reste le cas Randal Kolo Muani. Courtisé par l’Arabie saoudite et Newcastle avec des offres mirobolantes, l’attaquant parisien n’a qu’une idée en tête : revenir à la Juventus, qui lui a glissé une promesse aux États-Unis.

Mercato PSG : Kolo Muani dit non aux millions

Dans un mercato où les billets volent souvent plus vite que les ballons, Randal Kolo Muani a pris tout le monde à contre-pied. L’ancien Nantais aurait pu s’offrir un exil doré en Arabie saoudite ou rejoindre Newcastle contre un chèque XXL. Mais l’attaquant de 26 ans, prêté six mois à la Juventus, n’a qu’une obsession : honorer la parole donnée par la Vieille Dame, qui lui a promis un retour dès cet été.

Lire aussi : Mercato PSG : Kolo Muani, le Paris SG n’en peut plus !

Un choix rare, presque romantique, dans un football où la logique financière écrase souvent tout. En refusant les sirènes du jackpot, Kolo Muani fait preuve d’une fidélité qui tranche avec l’air du temps. Mais ce pari a un prix : la patience, et surtout, l’incertitude.

Le Paris SG inflexible sur 70 M€

Si le joueur est prêt à sacrifier les millions, Paris, lui, refuse de sacrifier ses intérêts. Le club de la capitale réclame toujours 70 millions d’euros pour libérer son attaquant, une somme jugée excessive par la Juventus. Ces dernières semaines, les deux camps semblaient proches d’un accord… avant que les exigences parisiennes ne relancent la partie de poker.

À voir

Mercato OM : Rabiot parti pour rester, voici la vraie raison

Lire aussi : Mercato PSG : Le Paris SG s’active pour un gros départ !

Problème : la Juve commence à s’impatienter et lorgne déjà ailleurs. Le nom de Loïs Openda circule avec insistance. À trop vouloir maximiser le dossier, Paris prend le risque de voir son indésirable rester coincé au Camp des Loges, alors qu’il rêve d’Italie. Et cette fois, aucune promesse ne suffira à le consoler.