Mercato ASSE : Ivan Gazidis vole un défenseur à l’OL !

L’ASSE veut encore frapper sur le mercato en ciblant un défenseur prisé de Ligue 1, déjà convoité par l’OL et le LOSC. Ivan Gazidis semble prêt à faire basculer la bataille en faveur des Verts.

Mercato ASSE : Un été déjà historique à Saint-Etienne

L’été est animé pour l’ASSE. Avec un départ record de 7 points sur 9 possibles, Eirik Horneland sait que le club doit renforcer sa défense pour viser plus haut en Ligue 2. Depuis le début du mercato, l’ASSE a investi 25 millions d’euros, dépassant déjà le précédent record de 23,1M€.

La priorité est claire : solidifier l’arrière-garde. Maxime Bernauer a vu son option d’achat levée, tandis que Chico Lamba, Joao Ferreira, Strahinja Stojkovic et Ebenezer Annan ont rejoint le Forez. Quatre renforts ciblés pour sécuriser une ligne défensive souvent mise à mal la saison dernière. Horneland ne compte pas s’arrêter là et vise un nouveau défenseur d’ici la fin du mercato.

Sadibou Sané : le joyau convoité

L’ASSE a jeté son dévolu sur Sadibou Sané, pilier du FC Metz depuis 2023-2024. À seulement 21 ans, le Sénégalais a disputé 30 matches la saison dernière, participant activement à la remontée du club en Ligue 1. Évalué à 5 millions d’euros sur Transfermarkt, Sané est aussi dans le viseur de l’OL et du LOSC.

Le défi pour Saint-Étienne est de convaincre le jeune défenseur de rejoindre la Ligue 2, même temporairement. Ivan Gazidis peut s’appuyer sur le projet ambitieux de Kilmer Sport Ventures et l’attrait d’un rôle majeur aux côtés de Mickaël Nadé. Une bataille de prestige se dessine : seul un club repartira avec le gros lot.

L’AS Saint-Etienne, séductrice malgré la Ligue 2

Sportivement, l’ASSE ne peut rivaliser avec l’OL ou le LOSC. Mais l’argument financier n’est pas toujours décisif. La vision à long terme proposée par Gazidis et Horneland pourrait séduire Sané, qui retrouverait un rôle central et une responsabilité immédiate dans la défense stéphanoise.

Si le transfert se concrétise, l’ASSE aura non seulement renforcé sa ligne défensive, mais également envoyé un signal fort sur le marché français : le club du Forez n’est plus seulement un promu ambitieux, mais un acteur capable de rafler les jeunes talents prometteurs à ses concurrents historiques.