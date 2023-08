Après des semaines agitées, le PSG et Kylian Mbappé se seraient rapprochés ces dernières heures. Le club s’efforcerait de renverser la tendance avec sa star.

Mercato PSG : Réchauffement entre Kylian Mbappé et le Paris SG ?

Écarté de l’équipe première de Luis Enrique, Kylian Mbappé a fait le déplacement au Parc des Princes pour soutenir ses coéquipiers, samedi soir, lors de la rencontre de la première journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient. À en croire Loïc Tanzi, Nasser Al-Khelaïfi et son attaquant ont renoué le fil du dialogue, ouvrant de nouvelles perspectives.

« Kylian Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain ont repris de premières discussions qui peuvent laisser espérer à l'apaisement d'une situation que certains décrivaient comme intenable sur le long terme. C'est une petite nouveauté dans un contexte qui était encore très tendu en début de semaine », rapporte le journaliste du quotidien L’Équipe. D’ailleurs, l’arrivée de son ami Ousmane Dembélé pourrait changer bien de choses pour lui, après plusieurs semaines de bras de fer.

Nouvelle proposition de prolongation pour Kylian Mbappé ?

Fortement pressenti au Real Madrid d’ici la fin du mercato estival, Kylian Mbappé pourrait finalement prendre une tout autre décision. D’ailleurs, le club de la capitale française ferait en sorte d’aller dans le sens de l’ancien joueur de l’AS Monaco. « Si les deux parties (le joueur et le club) campent toujours sur leurs positions, il se murmurait toutefois, samedi soir, que la tendance est à un rapprochement. La situation actuelle ne rend service à personne, et le PSG s’efforce actuellement de renverser celle-ci.

En mettant notamment à exécution – avec un an de retard – certaines promesses faites à Mbappé au printemps 2022. L’idée est toujours de faire prolonger Kylian Mbappé d’un an, jusqu’en 2025, avec la promesse de le laisser partir au Real Madrid à l’été 2024 », explique RMC Sport. Une tendance confirmée par Sports Zone. « Pour convaincre Mbappé de prolonger son contrat, Paris accélère sur les promesses faites l’an dernier, notamment certains départs et un mercato orienté vers un projet plus francophone. Mbappé voit cela d’un bon œil (…) Paris veut apaiser les tensions depuis mardi dernier et fait tout pour convaincre le génie français de rempiler », précise le média spécialisé.