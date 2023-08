Depuis plusieurs jours, Jordan Veretout fait l'objet de plusieurs convoitises à l'étranger. Ce lundi, le milieu de l'OM a clarifié son avenir.

Mercato OM : Jordan Veretout n'a pas l'intention de quitter Marseille

Son nom revient avec insistance du côté de l'Italie ces derniers jours. Auteur d'une prestation plus que moyenne en Grèce la semaine dernière, Jordan Veretout était sur le banc au coup d'envoi de la rencontre face au Stade de Reims samedi au Vélodrome (2-1). En parallèle, plusieurs clubs italiens se renseignent sur sa situation, et c'est notamment le cas du Milan AC. Le club de Lombardie verrait d'un bon oeil l'arrivée de l'ancien romain cet été en cas de départ de Rade Krunic, et pourrait prochainement passer à l'offensive.

Présent ce lundi en conférence de presse aux côtés de Marcelino à la veille du match retour face au Panathinaïkos, le milieu marseillais a logiquement été interrogé sur un possible départ, et a tenu à clarifier la situation. "Je suis très content d’être à l’OM, le plus grand club français. Pour moi, il n’y a pas de mercato. C’est au club de voir, mais je pense que tous les joueurs qui sont ici, sont concernés. On a un match demain qui est crucial, on est tous unis."

Marcelino confiant pour le match retour

Après Jordan Veretout, c'est Marcelino qui a pris le soin de s'exprimer devant les médias. Interrogé sur les carences affichées par son équipe lors des deux derniers matchs, l'entraîneur marseillais s'est défendu, tout en affirmant qu'il avait confiance en son groupe pour aller chercher la qualification mardi soir.

"Je pense que c'est impossible d'avoir tout le monde à 100% au niveau physique en un mois. Notre objectif, c'est de gagner le match en 90 minutes, c'est ce qu'on va chercher à faire demain. On a les solutions pour le faire, la capacité de le faire, les joueurs ont la bonne attitude, on y croit vraiment." Reste à savoir si les joueurs arriveront à confirmer les propos de leur entraîneur sur la pelouse du Vélodrome.