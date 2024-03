Jordan Veretout interpelle la direction de l’OM pour son avenir

Dans une récente interview accordée au journal Le Phocéen, Jordan Veretout a raconté les coulisses de son adaptation à l’OM et en a profité pour envoyer un message à sa direction.

Les confidences de Jordan Veretout sur son avenir à l’OM

Avec une victoire convaincante contre Villarreal (4-0) la semaine dernière, l’Olympique de Marseille doit maintenant confirmer son avantage lors du match retour prévu ce jeudi soir au stade de la Ceramica pour atteindre les quarts de finale de la compétition. Et pour ce match retour, l’OM pourra compter sur son milieu de terrain Jordan Veretout.

L’international français s’est révélé comme un élément clé de l’équipe phocéenne cette saison, avec 5 buts marqués et autant de passes décisives en 32 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Ses performances de haut niveau n’ont pas échappé à l’attention des clubs étrangers, notamment en Serie A où l’AC Milan serait ses traces. Cependant, Jordan Veretout a récemment exprimé son attachement à l’OM et son souhait de prolonger son contrat expirant en juin 2025.

Jordan Veretout rêve de prolonger son contrat avec l’OM

Dans une interview accordée au journal Le Phocéen, Jordan Veretout a en effet affirmé son désir de rester à Marseille et a évoqué les détails de son contrat actuel. Le joueur de 31 ans a clairement expliqué qu’il disposait d’une « option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire » si certaines conditions étaient remplies, surtout s’il jouait « 50% des matchs ».

Jordan Veretout espère ainsi remplir ces critères la saison prochaine et prolonger son bail à l’OM. L’ancien joueur de l’AS Rome laisse donc entendre sa volonté de s’inscrire dans la durée à Marseille. Ce message du milieu de terrain subitement envoyé à sa direction révèle aussi sa confiance et son engagement envers le club. Avec Veretout dans ses rangs, l’OM peut espérer continuer à compter sur son talent et sa détermination pour atteindre de nouveaux sommets, que ce soit en Ligue Europa ou dans d’autres compétitions à venir.