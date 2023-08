Ruslan Malinovskyi ne devrait pas continuer son aventure à l’OM cet été. Mais ses prétendants devront sortir le chéquier pour boucler son transfert.

Mercato OM : Ruslan Malinovskyi très sollicité en Italie

Six mois après son arrivée en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi est gentiment privé de quitter l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival. Déçue du rendement de l’international ukrainien, recruté contre un chèque d’environ 10 millions d’euros, la direction de l’OM l’a placé sur la liste des potentiels partants. Cette décision a rapidement alerté ses différents prétendants. Outre le Besiktas, le Torino s’est rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets et les échanges ont été très fructueux.

Le club italien est parvenu à arracher un accord avec le milieu de terrain, déterminé à retourner en Italie durant ce mercato. Il resterait plus que le Torino de trouver s’entendre avec la direction de l’OM afin de finaliser son transfert. Sauf que le président Pablo Longoria et son équipe se montrent très exigeants dans les négociations, réclamant au moins 10 millions d’euros avant de céder leur joueur de 30 ans. Ces exigences financières auraient refroidi les ardeurs de Torino, qui seraient finalement prêtes à abandonner cette piste. Ce désaccord a alors ouvert la porte aux autres prétendants.

Jusqu'à 13 millions d'euros pour Ruslan Malinovskyi

L’AC Monza, le FC Bologne et le Genoa se sont récemment positionnés pour tenter d’arracher sa signature. Cette forte concurrence risque de faire grimper les enchères pour son transfert. Foot Mercato assure que les dirigeants de l’OM pourraient bien augmenter leurs demandes jusqu’à 13 millions d’euros pour le transfert de Ruslan Malinoskyi. Cela montre la détermination de l'OM à obtenir une offre satisfaisante pour le départ du milieu offensif. Les différentes prétendues sont désormais prévenues : la course pour la signature du milieu de terrain ukrainien s'annonce serrée et compétitive. Ils devront mettre la poche pour rafler mise dans ce dossier.

Pour Ruslan Malinovskyi, cette situation représente une opportunité de retrouver un nouveau départ dans un club qui saura exploiter son potentiel. Reste à savoir quel club parviendra à convaincre l'OM et répondra favorablement aux exigences financières pour finaliser sa signature. En attendant, les négociations et tractations vont se poursuivre dans les jours à venir, ce qui apporte de l'incertitude sur l'avenir de Ruslan Malinovskyi.