FC Nantes : Pluie de mauvaises nouvelles avant Angers SCO

Les voyants sont au rouge pour le FC Nantes avant le derby face à Angers SCO en Ligue 1. Plusieurs cadres du FCN vont manquer cette affiche.

FC Nantes vs Angers SCO : Antoine Kombouaré privé de plusieurs cadres

Le FC Nantes accueille Angers SCO à la Beaujoire ce dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Cette rencontre est très importante pour les deux formations puisqu’elles luttent toutes les deux pour se maintenir dans l’élite. Le FCN est actuellement 14e au classement avec 32 points tandis que Angers SCO est 15e avec 30 points.

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré a promis de passer ses nerfs sur les Angevins à la Beaujoire. « On est déçu pour nous, pour le résultat et pour nos supporters qui sont venus en nombre. On va essayer de reporter ça dans le derby le week-end prochain… On va récupérer et faire une belle fête le week-end prochain si les planètes sont alignées. », a-t-il dit après le match nul face au Toulouse FC.

Mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Canaris avant ce derby. Le Kanak devra se passer de certains cadres. Marcus Coco est suspendu pour cette affiche. En effet, il avait asséné un coup de coude au visage d’Adrien Truffert lors du derby face au Stade Rennais en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, et a écopé d’un carton rouge.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel lui a infligé trois matchs de suspension ferme. Il avait déjà manqué le choc face au PSG et contre Toulouse FC. Douglas Augusto est aussi suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Le milieu de terrain brésilien a été averti trois fois en moins de dix journées.

Antoine Kombouaré devra aussi se passer de Saïdou Sow. La saison est terminée pour le défenseur guinéen. Il a contracté une grave blessure la semaine dernière à l’entraînement. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. « Blessé lors d’un entrainement la semaine dernière, Saïdou Sow a passé des examens médicaux complémentaires qui ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche », a indiqué le FC Nantes dans un communiqué.

Ce sont de terribles coups durs pour le FC Nantes.

