Revenu au FC Nantes après deux prêts successifs, un ailier a tranché pour son avenir. Il a fait connaître sa décision à la direction du FCN.

Mercato FC Nantes : Kader Bamba veut aller au bout de son contrat au FCN

Prêté successivement à Amiens et à l’ASSE (janvier à juin 2023), Kader Bamba a fait son retour au FC Nantes où il n’était pas désiré par Antoine Kombouaré. Une situation dont il veut profiter pour enfin s’imposer sous le maillot des Canaris. Alors que le FCN cherche à le transférer pour éviter de le voir partir librement l’été prochain, l'attaquant est déterminé à gagner sa place dans l’équipe de Pierre Aristouy. Il l’a confié à Ouest-France dans une interview. « Il me reste un an de contrat au FC Nantes, c'est le moment pour moi de m'imposer ici. Je veux montrer que j’ai le niveau Ligue 1 assuré », a déclaré Kader Bamba.

Ayant évolué sous les ordres du successeur d'Antoine Kombouaré, au sein de la réserve nantaise (2018-2019), le joueur de 29 ans pense pouvoir surfer sur cette proximité pour retrouver son meilleur niveau. « Moi, j’ai vraiment besoin d’être proche de mon entraineur pour me sentir bien. Le foot pour moi, c’est du plaisir, mais je suis toujours dans l’affect. Quand j’apprécie l’entraineur, je suis différent. Je me sens plus apaisé, plus libéré et surtout mieux sur le terrain », a-t-il indiqué.

Kader Bamba a apprécié son prêt à Amiens et à l'ASSE

Kader Bamba a évoqué ses deux prêts à Amiens et Saint-Etienne. Il avoue que cela lui a fait le plus grand bien, car il a eu du temps de jeu avec ces deux clubs de Ligue 2. « C’était mieux parce que tu joues. Et puis au FC Nantes, j’étais dans une zone de conflit, donc c’était apaisant pour moi ces prêts. » Le natif de Sarcelles faisait partie du groupe de Pierre Aristouy lors de la 1ère journée de Ligue 1 face à Toulouse (défaite 1-2), mais il n’était pas titulaire. Il était entré à la place de Moses Simon, à la 68e minute de jeu.