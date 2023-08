Alors que la fin du mercato estival approche à grands pas, les deux dernières priorités du PSG ont été dévoilées et concernent deux attaquants.

Mercato PSG : Paris veut s'offrir Bradley Barcola et Randal Kolo Muani

Ce n'est pas une surprise, mais plutôt une confirmation faite par Le Parisien ce mercredi. D'après le journal, les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent absolument boucler deux dossiers avant la fermeture du mercato estival. Ces dossiers concernent Bradley Barcola, l'attaquant de l'OL, et Randal Kolo Muani, buteur de l'Eintracht Francfort. Jusqu'à présent, le PSG a essuyé le refus de l'OL en ce qui concerne Bradley Barcola, mais Luis Enrique veut absolument voir le joueur rejoindre son effectif, et l'opération pourrait être bouclée rapidement, d'autant plus que John Textor a besoin de renflouer ses caisses.

La source indique que les dirigeants du club de la capitale pourrait réussir à convaincre l'OL contre seulement 20 millions d'euros du fait que l'OL est toujours sous la menace de la DNCG depuis le début du mercato estival. Pour Randal Kolo Muani, le montant n'est pas tout à fait le même. L'Eintracht Francfort veut récupérer a minima 80 millions d'euros, et ne discutera pas en cas de montant inférieur. D'ailleurs, une première offre devrait rapidement être transmise par le board parisien.

Les deux joueurs sont d'accord pour venir au PSG

L'autre très grosse information dévoilée par Le Parisien est que Randal Kolo Muani et Bradley Barcola ont d'ores et déjà donné leur accord au Paris Saint-Germain pour signer cet été, ainsi que sur leur futur contrat qui les attend en cas d'arrivée au PSG. Désormais, il ne reste plus qu'à convaincre leurs clubs respectifs que sont l'OL et Francfort, et les discussions devraient s'accélérer de manière considérable dans les prochaines heures. Le mercato du Paris Saint-Germain est donc loin d'être terminé, et les dirigeants frapperaient un très gros coup s'ils venaient à faire signer les deux pépites françaises cet été.