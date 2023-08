Malgré l’élimination de l’OM face au Panathinaïkos en Ligue des Champions, Valentin Rongier reste positif et promet des surprises pour la suite de la saison.

OM-Panathinaïkos : Valentin Rongier note des points positifs

Après sa défaite à l’aller (1-0), l’Olympique de Marseille devait impérativement s’imposer ce mardi soir face au Panathinaïkos pour espérer se qualifier pour le tour suivant de la Ligue des Champions. Si les hommes de Marcelino pensaient avoir fait le plus dur en menant par deux buts d’écart à la pause grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, ils ont finalement succombé en fin de rencontre.

Panathinaïkos est revenu au score grâce à un penalty obtenu dans les derniers instants du match, parfaitement exécuté par Fotis Ioannidis. Par conséquent, les Phocéens ont été envoyés en prolongation avant de s’effondrer lors de la séance des tirs au but (2-1, 3-5 aux t.a.b). Un résultat très frustrant pour l’OM qui avait pour objectif de se qualifier au moins pour les phases de poules de Ligue des Champions. Après cette sortie de route, Valentin Rongier n’a pas caché sa frustration.

Le milieu de terrain de l’OM retient tout de même des points positifs et promet de belles surprises pour la suite de la saison. D’autant plus que l’OM, après sa défaite face au Panathinaïkos, est reversé en Ligue Europa. Cette compétition européenne n’est pas à négliger aux yeux de Valentin Rongier. « On est très déçus. Je pense surtout aux supporters, car tout le monde voulait cette qualification. Il va falloir qu’on se relève de ça, on n’a pas le choix. Il reste une très belle compétition à jouer, la Ligue Europa, même si ce n’était pas l’objectif. Dans tous les cas, sur le terrain, on a tout donné et je pense qu’avec cette mentalité-là, on aura de belles surprises cette saison », a-t-il promis.

Valentin Rongier appelle à l’union autour de l’OM

Malgré cette grosse désillusion face au club grec, l'OM n'a pas de temps à perdre pour se remettre sur pied. Un prochain défi attend les partenaires de Samuel Gigot dans deux jours seulement, avec un affrontement contre le FC Metz lors de la 2e journée de Ligue 1. Les joueurs, le staff et les supporters doivent maintenant s'unir pour surmonter cette déception et se concentrer sur les défis à venir.

« Il y a un match qui arrive dans deux jours, il faut qu’on reste positifs et unis comme on l’a été sur le terrain. Je pense que si on joue ce match dix fois, on se qualifie neuf fois », a ajouté Valentin Rongier. Le chemin du football est certes semé d'obstacles inattendus, mais c'est la capacité à rebondir face à l'adversité qui définit les vrais champions.