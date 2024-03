OM : Avant le PSG, une lueur d’espoir renait pour Valentin Rongier !

À quelques jours du choc contre le PSG, un vent d’optimisme souffle à l’OM. Indisponible depuis plusieurs mois, Valentin Rongier pourrait finalement reprendre la compétition cette saison.

OM : Valentin Rongier, un retour à la compétition encore possible

Valentin Rongier pourra-t-il faire son retour avec l’Olympique de Marseille en cette seconde partie de saison ? C’est une question qui commence à animer les discussions dans la cité phocéenne. Victime d’une blessure au genou nécessitant une intervention chirurgicale en novembre dernier, le milieu de terrain français a connu une période difficile de rééducation, en repoussant plusieurs fois sa reprise en raison de douleurs persistantes.

Une fin de saison prématurée semblait même envisagée par son entourage. Cependant, les récents développements sont plus encourageants pour Valentin Rongier. Les derniers tests de parcours ont montré des progrès satisfaisants, même si le joueur de 29 ans doit encore effectuer un travail de réathlétisation important pour sa remise sur pieds.

Malgré cela, son programme de rééducation se poursuit et les nouvelles concernant son état de santé sont de plus en plus positives. RMC Sport annonce en effet que Valentin Rongier, qui visait un retour fin février, a récemment repris la course avec de bonnes sensations. Cette évolution relance donc l’espoir de le voir à nouveau fouler les terrains de Ligue 1 durant cet exercice en cours, même si la prudence reste de mise.

Aucune date n’est fixée pour son retour

Pour le moment, aucune date précise n’a été fixée pour son retour dans le groupe de Jean-Louis Gasset, afin d’éviter de lui mettre une pression inutile et d’éviter de créer de faux espoirs. Malgré l’incertitude quant à la date exacte de son retour, ni le joueur ni le staff médical de l’OM n’ont exclu la possibilité d’un come-back avant la fin de la saison

Cette lueur d’espoir réchauffe le cœur des supporters de l’Olympique de Marseille, ​ à l’approche d’un match décisif contre le Paris Saint-Germain en championnat. La perspective de retrouver Valentin Rongier sur le terrain constituera certainement un renfort majeur pour l’équipe de Jean-Louis Gasset dans la course vers la fin de la saison. D’autant plus que l’OM est confronté à une cascade de blessures ces dernières semaines.