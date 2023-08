Blessé aux isquios la saison dernière, face au Bayern Munich, Nordi Mukiele pourrait finalement retrouver les terrains plus tôt que prévu avec le PSG.

PSG : Nordi Mukiele de retour dans deux semaines ?

Le 11 avril dernier, Nordi Mukiele a été opéré pour une blessure aux ischios, après une blessure contractée lors du huitième de finale retour face au Bayern Munich la saison passée. Cela avait été un coup dur pour le joueur et le club, d’autant que ce type de problème nécessite une longue période de convalescence, ce qui avait écarté l'international français des pelouses pour les derniers mois de compétition lors de l'exercice 2023-2024.

Alors qu’Abdou Diallo et El Chadaille Bitshiabu ont quitté le PSG ces dernières semaines, le PSG ne dispose plus de nombreux choix pour sa défense, et l’absence de Nordi Mukiele pourrait bien se faire sentir dans les prochaines semaines. Heureusement, le joueur pourrait revenir très prochainement, plus tôt que prévu, d’autant qu’il a d’ores et déjà retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement, lui qui alternait, jusqu’à maintenant des séances individuelles et collectives.

Nordi Mukiele est de retour à l’entraînement collectif avec le PSG

Alors que L’Équipe assure que Nordi Mukiele devrait être de retour dans les quinze prochains jours, le quotidien spotif révèle une excellente nouvelle pour les Parisiens, puisque le défenseur était présent à la dernière séance d’entrainement collectif du Paris Saint-Germain. Alors que l’ancien joueur du RB Leipzig s’était rendu en Finlande pour être opéré par des spécialistes, son temps de rétablissement était estimé à 4 à 6 mois.

Nordi Mukiele a donc connu un rétablissement assez rapide et pourrait revenir sur les terrains de Ligue 1 très prochainement avec le PSG, dans une quinzaine de jours donc. Une très bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui va donc disposer d’une arme défensive supplémentaire pour le début de saison. Le joueur pourrait être disponible pour le premier match du mois de septembre, pour le déplacement à Lyon.