Six ans après son arrivée, Neymar quitte le PSG et rejoint Al-Hilal. Après avoir officialisé le départ du Brésilien, le club annonce un autre transfert.

Mercato PSG : Après Neymar, Abdou Diallo quitte le Paris SG

Quelques heures après avoir rendu officiel le transfert de Neymar en Arabie saoudite, précisément à Al-Hilal, le Paris Saint-Germain a annoncé le départ du défenseur polyvalent Abdou Diallo. De retour d’un prêt non concluant au RB Leipzig, le joueur de 27 ans a été prié de se trouver un nouveau point de chute pour cette saison. Et l’international sénégalais a fait le choix de rejoindre le Qatar et les rangs d’Al-Arabi Sports Club. Ce mardi soir, le compatriote de Sadio Mané a signé un contrat de 4 ans en faveur du club qatari.

« Abdou Diallo rejoint l’équipe Qatarie d’Al-Arabi Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif. Le défenseur franco-sénégalais rejoint l’équipe Qatarie d’Al-Arabi Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain souhaite bonne chance à Abdou pour la suite de sa carrière », écrit le club de la capitale française sur son site officiel. Abdou Diallo avait rejoint le Paris SG en 2019, en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 32 millions d'euros. Le défenseur formé à l’AS Monaco a disputé 75 matchs avec les Rouge et Bleu.

À Al-Arabi, vice-champion du Qatar, le champion d’Afrique 2021 va retrouver son ancien coéquipier Rafinha, laissé libre par le PSG en septembre 2022. « Loin des yeux, près du cœur. Je serai à jamais Parisien et reconnaissant d’avoir porté ce maillot », a déclaré Abdou Diallo après l’annonce de son départ. Selon les renseignements obtenus par RMC Sport, cette opération a rapporté 15 millions d'euros au champion de France en titre. Les prochaines officialisations pourraient concerner les milieux de terrain Leandro Paredes et Renato Sanches, qui ont passé leur visite médicale ce mardi avec l'AS Rome.