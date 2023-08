Un défenseur du FC Barcelone, non désiré par Xavi, intéresserait l’OGC Nice, qui cherche à combler les nombreux départs dans son équipe.

Mercato OGC Nice : Le Gym accélère pour Akieme et Aït-Nouri

L’OGC Nice a recruté seulement deux nouveaux joueurs cet été (Morgan Sanson et Jérémy Boga), en plus de Terem Moffi dont l’option d’achat a été levée à l’issue de son prêt. Le Gym a pourtant perdu plusieurs joueurs. Certains ont été transférés (Calvin Stengs, Andy Delort et Kasper Dolberg), d’autres ont été prêtés (Mattia Viti, Rares Ilie) ou laissés libres (Ross Barkley, Aaron Ramsey, Morgan Schneiderlin). Quant à Nicolas Pépé (Arsenal) et Joe Bryan (Fulham), ils sont retournés dans leur club respectif à l’issue de leur prêt.

La direction sportive de Nice s’active en cette fin de mercato pour combler les nombreux départs, mais surtout se renforcer. Plusieurs pistes sont explorées par les Aiglons, à moins de deux semaines de la fermeture du mercato estival. Deux d’entre elles, les plus chaudes, mènent vers Sergio Akieme (défenseur d'Almeria) et Rayan Aït-Nouri de Wolverhampton. Florent Ghisolfi, directeur sportif de l’OGC Nice serait en passe de finaliser leurs arrivées.

Sergiño Dest du Barça dans le viseur du Gym

Parallèlement à ces deux dossiers, un intérêt de l'OGC Nice pour Sergiño Dest est révélé. D’après les informations de Mundo Deportivo, le Gym se serait mis sur les rangs pour le numéro 2 du Barça. Prêté à l’AC Milan la saison dernière, son passage n’a pas été concluant (0 but et 0 passe décisive en 14 matchs joués avec le club lombard). Revenu en Catalogne, le polyvalent arrière droit ne rentre pas dans les plans de Xavi et il est poussé vers la sortie. Une opportunité toute trouvée pour l’OGC Nice.

Toutefois, les décideurs du Gym devront sortir le chéquier, car Sergiño Dest est estimé à 10 millions d'euros sur le marché des transferts et il a encore deux ans de contrat au FC Barcelone. Un prêt avec une option d’achat pourrait être envisagé par les Aiglons. C'est d'ailleurs l'option tentée par le PSV Eindhoven, également intéressé par le profil du piston droit.