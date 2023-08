Le match qui oppose l’ASSE de Laurent Batlles à Quevilly-Rouen, ce samedi (19h), sera surveillé de près, car il est classé à risques.

Les supporters de l'ASSE dans le collimateur de la LFP après Rodez

Le déplacement de l’ASSE, samedi dernier à Rodez, avait été marqué par des troubles au stade Paul-Lignon. Le coup d’envoi de la rencontre, initialement prévu à 15h, avait finalement été donné une heure plus tard, en raison d’une échauffourée entre supporters de l’AS Saint-Étienne au sein du parcage visiteurs. Ces incidents avaient nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Les officiels du match avaient pris la décision de renvoyer les joueurs des deux équipes aux vestiaires, alors qu’ils étaient à l’échauffement. L'équipe de Laurent Batlles avait perdu le match (1-2).

Vu la gravité des faits d’avant-match à Rodez, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel va sévir. Elle a donc décidé de mettre le dossier en instruction. Elle rendra sa décision à l’issue de la séance du mercredi 30 août 2023, à 18h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport sur le comportement des supporters de l’ASSE.

Le match ASSE-QRM sous haute sécurité

Une semaine après les incidents dans l'Aveyron, la venue de Quevilly-Rouen Métropole au stade Geoffroy-Guichard sera scrutée de très près. Le match entre l’ASSE et QRM est même classé à risques en termes de sécurité. Dès lors, les autorités de la Loire appellent les groupes de supporters stéphanois à plus de responsabilités. « Eu égard aux risques de nouvelles échauffourées, un dispositif adapté sera mis en place par la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire (DDSP), avec davantage d'effectifs de police déployés autour du stade, notamment pour les unités de force mobile. Aucun contrôle supplémentaire ne sera réalisé sur les supporters autour de Geoffroy-Guichard, mais la vigilance sera accrue dans le périmètre du stade pendant, avant et après la rencontre », a indiqué France Bleu.

Quant aux services de la DDSP de la Loire, elles ont expliqué leur action : « Face à cette possibilité de nouvelles oppositions, c'est un appel à la raison et à la responsabilité que nous lançons aujourd'hui aux groupes de supporters de l'AS Saint-Étienne, et nous y croyons ». Avec 0 point au compteur en deux journées, Laurent Batlles et ses joueurs ont plus que jamais besoin du soutien de leurs supporters, afin de ne pas sombrer dans une nouvelle crise.