Dans une manœuvre audacieuse, le Real Madrid s'apprête à transmettre une offre minable au PSG pour signer Kylian Mbappé. Le club merengue veut garder la pression sur le Paris Saint-Germain en prévoyant de transmettre son offre insignifiante qu’en toute fin de mercato estival.

Mercato : quand le Real veut mettre le PSG dos au mur pour Kylian Mbappé

La saga de l'avenir de Kylian Mbappé a tenu le monde du football en haleine tout l'été et ne devrait s’arrêter qu’à la fin du mercato estival. Le jeune prodige français, dont le contrat avec le PSG expire en juin 2024, a été au centre de nombreuses spéculations concernant un éventuel transfert au Real Madrid. Maintenant, avec cette offre de dernière minute en préparation, le Real Madrid semble déterminé à conclure un accord forcé avec le club parisien.

La proposition du Real Madrid serait d’environ 120 millions d'euros qui témoignent de la volonté inébranlable du club espagnol de faire de Mbappé sa nouvelle star à moindres frais. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait à la manœuvre pour concrétiser ce transfert de haut vol qui pourrait changer la donne en Liga et en Ligue des champions.

D'un autre côté, cette offre de dernière minute place le PSG dans une position délicate. Le club parisien, qui a dépensé des sommes considérables pour recruter Mbappé en 2017 puis pour prolonger son contrat, devra maintenant décider s'il acceptera l'offre du Real Madrid ou s'il choisira de conserver le joueur jusqu'à la fin de son contrat, prenant ainsi le risque de le voir partir gratuitement.

Le Paris Saint-Germain cédera-t-il Mbappé pour 120M€ ?

Précédemment, la direction du Paris Saint-Germain avait fixé le prix de vente de Kylian Mbappé à 350 millions d’euros. Visiblement, aucun club européen n’est prêt à s’acquitter d’un tel montant pour un joueur qui n’a plus qu’une saison de contrat avec le club parisien. Nasser Al-Khelaïfi, le président de l’équipe de la capitale, avait été clair avec son attaquant. Il lui demande de prolonger son contrat ou de trouver un nouveau point de chute.

L’attaquant a même été écarté un temps du groupe parisien lors de la préparation de la saison avant d’être finalement réintégré. Hier, Mbappé a marqué un but lors du match nul 1-1 face à Toulouse FC, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Son départ pas vraiment préparé devrait laisser un trou béant en attaque du Paris Saint-Germain.

Les négociations s'annoncent donc tendues et complexes dans les jours à venir, alors que le PSG tente malgré tout de conserver son joyau et que le Real Madrid met tout en œuvre pour le recruter. La fin du mercato estival s'annonce électrique avec l'issue incertaine du feuilleton Kylian Mbappé, qui continue de captiver l'attention des amateurs de football du monde entier. Une chose reste claire, l’offre de 120 millions d’euros des merengues pourrait être refusée par Paris qui ne veut pas non plus perdre son attaquant à n’importe quelle condition.