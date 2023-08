Annoncé sur le départ cet été, Kylian Mbappé devrait rester au PSG une saison supplémentaire, une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Luis Enrique est ravi d'avoir Kylian Mbappé dans son équipe

À part un retournement de situation, avec une offre de dernière minute colossale de la part du Real Madrid, Kylian Mbappé sera bel et bien Parisien cette saison encore. Tandis que la situation entre le joueur et le PSG était très tendue ces dernières semaines, les choses semblent rentrer dans l'ordre, et l'international français a réintégré le groupe de Luis Enrique, qui va donc pouvoir compter sur l'un des meilleurs joueurs du monde pour constituer son équipe tout au long de l'exercice 2022-2023.

Forcément, cette nouvelle tombe à pic pour Luis Enrique, qui vient tout juste d'arriver au PSG, et qui dispose ainsi d'un talent offensif de grand talent, ce qui réjouit l'entraîneur espagnol. "Comme coach, c’est une bonne nouvelle tant pour ce qu’il apporte au niveau du football que pour sa personnalité, explique le technicien en conférence de presse. Kylian est en pleine forme, il a beaucoup d’envie, un très bon état d’esprit. Je suis très heureux d’avoir un joueur de classe top mondiale comme Kylian."

Une association alléchante entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé

Avec l'arrivée d'Ousmane Dembélé lors de ce mercato, Luis Enrique a l'opportunité de mettre en place une très belle attaque, composé de deux internationaux français qui se connaissent bien puisqu'ils évoluent souvent ensemble en Équipe de France. Les automatismes devraient être plus simples à trouver entre Kylian Mbappé et l'ancien joueur du FC Barcelone, même s'il reste encore du travail à ce niveau-là.

En conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur la question de l'attaque du PSG. "Le travail qui reste à faire de voir cette complémentarité, mais tous les grands joueurs arrivent logiquement à le faire. [...] On a encore besoin de renforcer ces automatismes en attaque parce que c’est la ligne où on a eu le moins de recrues." Un challenge très intéressant pour le coach Luis Enrique, qui pourrait associer Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé dès ce week-end, contre le Toulouse FC.