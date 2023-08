À la recherche d'un latéral gauche pour concurrencer Melvin Bard, l'OGC Nice est proche d'un accord pour le transfert d'un international français.

Mercato OGC Nice : Le Gym proche d'un accord pour Lucas Digne

À l'OGC Nice, on se préoccupe désormais des couloirs de la défense. Les pistes affluent ces derniers jours dans ce secteur, que ce soit sur le côté gauche ou droit. D'après le Mundo Deportivo, Sergiño Dest (FC Barcelone) fait partie des cibles. On retrouve aussi Sergio Akieme (UD Almeria), Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton) et Lucas Digne (Aston Villa) dans la liste. Le flanc gauche est prioritaire, car seul Melvin Bard est titulaire à ce poste. Or, on retrouve plus de concurrence à droite avec Jordan Lotomba, Youcef Atal et Antoine Mendy.

Ce dimanche, on apprend que Florent Ghisolfi a bien avancé sur le dossier Lucas Digne. Le directeur sportif du Gym travaille depuis plusieurs jours pour attirer le défenseur d'Aston Villa en prêt. Ses efforts payent puisque d'après Nice-Matin, un accord serait proche d'être trouvé avec le joueur de 30 ans. Celui-ci aurait été convaincu par le projet de l'OGCN, malgré un début de saison poussif (2 matchs nuls). Il pourrait débarquer en début de semaine prochaine. Le plus dur sera de convaincre Aston Villa de le céder, le club l'ayant titularisé contre Everton dans la journée (victoire 4-0). Sa connexion avec Moussa Diaby, la nouvelle recrue des Villans a été particulièrement remarquée durant la rencontre.

Evann Guessand a décidé de rester à Nice

Après les informations concernant Lucas Digne, Nice-Matin a apporté de bonnes nouvelles sur Evann Guessand. Après un prêt concluant au FC Nantes, l'attaquant de 22 ans a décidé de rester à l'OGC Nice. Il souhaite s'imposer au sein de son club formateur, en difficulté dans ce début de saison. Francesco Farioli, l'entraîneur italien du Gym, lui a déjà montré qu'il comptait sur lui. Le joueur a été titulaire et buteur contre Lorient samedi (1-1).

Si tout se passe bien, l'OGCN pourrait donc se concentrer sur un latéral droit pour les derniers jours du mercato estival. Une première piste s'éloigne pour le club azuréen : celle de Sergiño Dest. L'international américain a choisi le PSV Eindhoven pour la suite de sa carrière. Sauf rebondissement, il va bien signer en faveur du club néerlandais, pour un prêt avec option d'achat. Les Aiglons pourraient se rabattre sur Ricardo Pereira, un ancien de la maison. Le Portugais a connu la relégation avec Leicester la saison passée. D'après L'Équipe, Nice souhaiterait se le faire prêter avec option d'achat. Affaire à suivre.