Avec un début de saison marqué par l'élimination de l'OM en Ligue des Champions, Marcelino a encaissé un premier gros coup dur sur le banc marseillais.

OM : Samir Nasri a de gros doutes concernant Marcelino

Arrivé cet été aux commandes de l'OM, Marcelino a du mal à lancer véritablement sa saison. Malgré un petit succès contre le Stade de Reims, les Marseillais ont ensuite été éliminés des barrages d'accès à la Ligue des Champions, avant d'être tenus en échec par le promu messin il y a quelques jours seulement. Des premiers signaux qui commencent à faire douter certains suiveurs du club, à commencer par Samir Nasri, qui n'est pas persuadé que l'Espagnol est la bonne personne pour le poste.

Sur le plateau du Canal Football Club, l'ancien joueur de l'OM a fait par de ses doutes concernant Marcelino. "C'est un bon coach, je l'ai connu en Espagne. Il a fait ses preuves à Villarreal et à Bilbao. Après, il faut voir s'il est de taille pour l'environnement marseillais. C'est un très bon entraîneur, mais c'est particulier Marseille. Il faut qu'il dégage un peu plus, parce que sa posture, je la trouve un petit peu... Il subit un peu ? Oui, j'ai l'impression."

Un début de saison très compliqué pour Marcelino

Comme l'explique Samir Nasri, être entraineur l'OM est quelque chose de très particulier, et beaucoup de coachs s'y sont déjà cassé les dents ces dernières années. De plus, Marcelino n'a pas commencé son aventure de la meilleure des façons, enchaînant plusieurs contre-performances dès les premières semaines de la nouvelle saison, et cela malgré les efforts financiers consentis par Pablo Longoria pour offrir de belles recrues au technicien espagnol.

Ainsi, Marcelino dispose d'un effectif assez solide, avec des joueurs d'expérience comme Pierre-Emerick Aubameyang, et des talents un peu plus jeunes tels qu'Ismaila Sarr. De quoi jouer sur plusieurs tableaux, alors que l'OM va désormais tenter de réaliser un beau parcours en Ligue Europa durant les prochains mois.