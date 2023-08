Après une nouvelle déconvenue pour l'OM, et un match nul contre le FC Metz ce vendredi soir, Pierre-Emerick Aubameyang point du doigt le problème.

OM : Pierre-Emerick Aubameyang pointe un manque criant d'efficacité

Tout comme face au Panathinaikos cette semaine, lors de l'élimination de l'OM en Ligue des Champions, les Marseillais se sont montrés ultra-dominateurs face au FC Metz, mais n'ont pas pu obtenir mieux qu'un match nul (2-2) face au promu, alors que les Olympiens espéraient une belle victoire en Ligue 1 pour se remettre de leur élimination de la Ligue des Champions survenue plus tôt dans la semaine.

Après le match, Pierre-Emerick Aubameyang s'est montré agacé par le manque de réalisme de l'OM hier soir. "On a manqué de réalisme, peste l'ancien joueur de l'ASSE. Quand on a le match entre les mains, on doit le tuer, ce soir on n’a pas fait le boulot devant. On a eu les occasions, mais on s’est mis en danger tout seul, on revient à 2-2, mais on doit tuer le match bien avant. On doit en mettre 4 ou 5."

Les recrues de l'OM doivent trouver des automatismes

Avec 5 nouvelles recrues enregistrés durant le mercato estival, notamment le joli coup Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a bien travaillé durant le mercato estival, mais cela ne fait pas tout. En effet, tout ce beau monde doit apprendre à jouer ensemble et créer des automatismes, sous le commandement de Marcelino, lui aussi nouveau à l'Olympique de Marseille. Tout reste encore à faire pour les Olympiens, qui ont tout de même un bel effectif, renforcé avec de gros talents, comme Iliman Ndiaye, mais également des joueurs d'expérience à l'instar de Geoffrey Kondogbia.

De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang reste confiant pour l'OM, qui va travailler sur ce manque de réalisme. "On peut s’améliorer là-dessus, ça passe par le travail à l’entraînement. Je pense qu’il ne faut pas douter, ce soir, on doit gagner, le dernier, on devait se qualifier, il faut continuer le boulot. Il y a de bonnes choses." Les hommes de Marcelino auront une occasion de se rattraper samedi prochain, avec la réception de Brest au Vélodrome.