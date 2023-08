Très en vue lors de la préparation estivale en juillet dernier, un crack du PSG pourrait filer en Italie où un club propose de l'accueillir.

Mercato PSG : La Sampdoria prête à accueilir Noah Lemina en prêt

Alors qu'on est entré dans la dernière ligne droite du mercato estival, le PSG continue de faire le ménage au sein de son effectif. Si le groupe de Luis Enrique est quasiment au complet, des mouvements sont encore à prévoir, notamment pour ceux qui n'entrent plus dans les plans des dirigeants parisiens. Ces derniers sont invités à trouver une porte de sortie, et le temps presse, car la fermeture du marché des transferts approche à grands pas, et Paris n'a pas l'intention de continuer à payer des salaires à des joueurs qui ne jouent pas de la saison.

Chez les jeunes, les choses devraient également bouger dans les prochains jours. Certains d'entre eux, présents lors de la préparation estivale, ont été informés sur le fait qu'ils ne pourraient pas avoir une place au sein du groupe professionnel cette saison. Exemple avec Noah Lemina, auteur de bonnes prestations lors de la tournée au Japon, et qui est finalement redescendu s'entraîner avec les U19. Un départ est donc désormais à l'étude, et d'après Le Parisien, la Sampdoria de Gênes verrait d'un bon œil une arrivée du Titi sous la forme d'un prêt.

Les prétendants sont nombreux pour Hugo Ekitike

Lui aussi fait partie des joueurs invités à quitter le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato. Arrivé l'été dernier en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike n'a jamais réussi à s'imposer, et le club de la capitale veut déjà s'en séparer. Selon les informations révélées par L'Équipe, West Ham se serait manifesté ces dernières heures avec une offre de prêt avec option d'achat de 35 millions d'euros.

L'Eintracht Francfort voudrait également faire venir le jeune attaquant de 21 ans, et les dirigeants parisiens pourraient en profiter pour faire baisser le prix de Randal Kolo Muani. Il devrait donc se passer encore beaucoup de choses à Paris sur ces derniers jours de mercato estival.