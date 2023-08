Arrivée cet été au PSG après avoir connu plusieurs saisons délicates, une recrue suscite déjà beaucoup d'inquiétude en ce début d'exercice.

Mercato PSG : Marco Asensio, le doute s'installe déjà

Il a débarqué gratuitement en provenance du Real Madrid, bien décidé à s'offrir un nouveau challenge. Mais après plusieurs matchs disputés, dont un en Ligue 1 le 12 août dernier face au FC Lorient (0-0), force est de constater que Marco Asensio est toujours en grande difficulté. Malgré la présence de Luis Enrique sur le banc, et le départ de plusieurs stars dont Neymar et Lionel Messi, l'ailier espagnol avait les cartes en main pour montrer qu'il en avait toujours sous le pied durant les premières rencontres du PSG.

Hormis un seul petit but lors du dernier match amical remporté 3-0 par le Paris Saint-Germain le 3 août dernier, Marco Asensio n'a pas montré grand chose, et l'arrivée d'Ousmane Dembélé ne va pas arranger les choses. Titularisé dès la 1ère journée de championnat, l'ancien joueur du Real Madrid n'est pas entré en jeu samedi dernier à Toulouse, preuve que sa place au sein de l'effectif de Luis Enrique est déjà remise en cause.

Les possibles arrivées de Kolo Muani et Barcola ne vont rien arranger

L'avenir risque de continuer à s'obscurcir pour Marco Asensio. Sur cette fin de mercato estival, le PSG veut faire venir Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, deux nouveaux renforts offensifs qui risquent de barrer la route de manière définitive à l'ailier espagnol. Sa mauvaise passe qu'il traversait au Real Madrid depuis plus de deux saisons semble l'avoir suivi jusque dans la capitale française, et une remise en question sur son projet sportif pourrait déjà s'imposer. À lui de prouver lors des prochains matchs que les dirigeants parisiens ont fait le bon choix en le faisant venir au PSG cet été.