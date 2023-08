Une quatrième signature annoncée par Loïc Perrin à l'ASSE est imminente. Le défenseur attendu à Saint-Etienne a fait ses adieux à son club.

Mercato ASSE : La signature officielle de Mahmoud Bentayg est imminente

Faisant le point sur la fin du mercato à l’ASSE, le coordinateur sportif, Loïc Perrin, avait confirmé le transfert de Mahmoud Bentayg, dans les tuyaux. Il avait indiqué que la recrue attendait son document administratif pour rejoindre Saint-Etienne. « Bentayg ? Il attend d’avoir les documents pour voyager en France, j’espère qu’on aura une bonne nouvelle très très rapidement. »

Peuple-Vert a fait savoir, mercredi soir, que le défenseur avait obtenu son visa et devrait débarquer en France ce jeudi, puis passer sa visite médicale. Il est en provenance du Raja de Casablanca. L’ASSE avait levé la clause libératoire de l’arrière latéral gauche, estimée à 600 000 euros, depuis quelques jours, et il était attendu dans le Forez.

Bentayg fait ses adieux au Raja et confirme son transfert à l'ASSE

Comme l’a annoncé Loïc Perrin, la signature officielle de Mahmoud Bentayg sous le maillot des Verts n’est plus qu’une question d’heures. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le Marocain a fait ses adieux à ses coéquipiers et au club. « Je prends un moment pour exprimer ma sincère gratitude envers vous tous […], alors que je m'apprête à entreprendre une nouvelle étape dans ma carrière. […]. Bien que je m'apprête à partir pour de nouveaux horizons, je veux que vous sachiez que je garde avec moi chaque moment passé ici […]. Mon voyage continue, mais mes racines restent profondément ancrées dans ce club et dans le cœur de ses supporters. Je promets de continuer à porter haut les valeurs que j'ai apprises ici et de faire honneur au nom du Raja Club Athletic. »

Mahmoud Bentayg va ainsi renforcer l'équipe de Laurent Batlles, après Ibrahim Sissoko, Dylan Batubinsika et Stéphane Diarra. Sa signature devrait déclencher le départ de Neils Nkounkou, qui ne veut plus jouer en Ligue 2 avec l'ASSE. Déjà d'accord avec l'Eintracht Francfort, il devrait rejoindre le club de Bundesliga dans les derniers instants du mercato.