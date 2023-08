Désireux de se renforcer offensivement, le FC Barcelone pourrait tenter un gros coup sur le marché des transferts, malgré les difficultés financières.

Mercato FC Barcelone : Le Barça veut Leroy Sané l'été prochain

En raison des grosses difficultés que connaît le club depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone doit se montrer malin sur le marché des transferts. Cet été, le club a dépensé moins de 4 millions d'euros, et n'a recruté que 3 joueurs, dont 2 en fin de contrat, notamment Ikay Gundogan. Le club catalan veut continuer sur sa lancée, et doit donc préparer, en avance, le prochain mercato estival. Pour ce faire, le club espagnol se penche sur le profil de Leroy Sané, à qui il ne restera plus qu'un an de contrat à la fin de la saison.

Arrivé au Bayern Munich il y a 3 ans, en provenance de Manchester City, Leroy Sané n'a plus que 2 années de contrat le liant au club bavarois, ce qui va pousser l'Allemand à réfléchir à son avenir dans les prochains mois. S'il a confirmé à ses dirigeants qu'il reste pour cette saison, son avenir reste flou, et le FC Barcelone voudrait en profiter, comme le révèle Bild.

Leroy Sané réfléchit à un départ l'été prochain

En ce qui concerne le joueur, ce dernier n'a encore rien décidé pour son avenir. Il est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025, et se laisse encore une saison pour choisir ce qui est le mieux pour lui. Le média allemand explique que l'attaquant attend de voir comment il se sent cette saison, sous les ordres de Thomas Tuchel, et n'écarte, pour le moment, aucune possibilité.

Le FC Barcelone va donc suivre cela de très près, puisque Xavi Hernandez apprécie beaucoup le profil de l'ailier allemand. Reste désormais à savoir si Leroy Sané sera disponible l'été prochain, s'il sera intéressé par un transfert au Barça, et si le club catalan aura les fonds nécessaires pour boucler l'opération.