À deux jours du match entre le Stade Rennais et Le Havre au Roazhon Park, Bruno Genesio a fait le point sur son effectif avec un forfait en défense.

Stade Rennais : Renouer avec la victoire après le nul à Lens

Auteur d'une prestation en demi-teinte à Bollaert, le Stade Rennais est parvenu à ramener un point précieux du choc face au RC Lens, malgré une première période plus que difficile, où l'addition aurait pu être extrêmement salée. Désormais, c'est face au Havre que les hommes de Bruno Genesio vont tenter de retrouver le chemin de la victoire, dans un Roazhon Park qui sera plein à craquer, comme à chaque fois. Si les Rouge et Noir sont largement favoris, la partie ne s'annonce pas aussi simple que prévue.

Sur ses deux premiers matchs de championnat, Le Havre n'a pris qu'un seul point, mais a montré de belles choses dans le jeu, notamment lors du match nul obtenu à Montpellier le 13 août dernier 2-2. En conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a confirmé que cette confrontation pourrait ressembler à celle face à Metz il y a deux semaines (5-1). "On peut penser que ce sera un copier coller de Metz. Après, je ne suis pas dans la tête du coach havrais. Et comme j’ai l’habitude de dire, il faut d’abord qu’on se concentre sur nos points forts."

Warmed Omari forfait face au Havre

Le groupe de Bruno Genesio ne sera pas au complet pour la réception du Havre dimanche. En plus de Martin Terrier dont la phase de reprise se déroule bien, Warmed Omari a ressenti une gêne à l'adducteur ce vendredi à l'entraînement, et ne sera pas disponible face au HAC. "On a eu un petit contretemps avec Warmed qui a eu un petit problème à l’adducteur et qui sera absent dimanche." Pour le remplacer, Christopher Wooh devrait être aligné en charnière centrale, un joueur qui à la totale confiance de son entraîneur.